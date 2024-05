Devenu l’un des remplaçants décisifs de l’OL, Malick Fofana poursuit son apprentissage. Le jeune Belge n’avait pas envisagé quitter La Gantoise si rapidement.

À 18 ans, il représente désormais l’avenir de l’OL. Débarqué durant l’hiver entre Rhône et Saône, Malick Fofana n’a pas encore réussi à s’imposer comme un vrai titulaire. Il est plutôt vu comme l’un des remplaçants de luxe qui font tant de bien à la formation lyonnaise depuis six mois. Avec Rayan Cherki, le Belge est l’un des dynamiteurs du banc et Pierre Sage ne manque pas de saluer le professionnalisme de son joueur à chaque fois qu’il le peut.

Recruté comme une très belle somme, Fofana profite avant tout de cette seconde partie de saison pour poursuivre son apprentissage du haut niveau. Car, lui ne s’imaginait certainement pas quitter La Gantoise si rapidement. "En réalité, je n’avais pas l’intention de partir, mais quand j’ai entendu l’intérêt pour moi, je me suis dit qu’il était temps de franchir une nouvelle étape, a-t-il avoué à Eleven Belgium. Quand on a une telle opportunité, c’est difficile de refuser, alors j’ai saisi ma chance."

"À moi de prouver ce que je vaux"

Le montant du transfert ainsi que la découverte d’un nouveau pays pourraient lui faire perdre la tête, mais Malick Fofana a la tête sur les épaules. Conscient qu’il doit encore progresser sur certains points, l’international espoir belge peut compter sur un vestiaire aux petits soins pour prendre son mal en patience. "Lacazette est conscient que j'ai des qualités et que je dois les utiliser. Nous nous comprenons. Parfois, nous discutons ensemble et il me donne des conseils. Quand ça va moins bien sur le terrain, il a souvent les mots justes. Il essaie toujours de me motiver, c'est un bon capitaine."

Seulement, ce sont bien ses performances sur le terrain qui parleront en faveur de Fofana et il le sait. "C’est à moi de prouver ce que je vaux et de mettre toutes les chances de mon côté. J’ai franchi ce cap (en signant à l’OL). Je pense que j’ai fait le bon choix et j’en suis très heureux." Un dernier coup de collier ce dimanche soir à Décines afin de retrouver l’Europe la saison prochaine.