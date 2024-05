OL : Mata ou Maitland-Niles à droite contre Strasbourg ?

Jake O’Brien et Clinton Mata célébrant la victoire de l’OL à Lorient (Photo by LOIC VENANCE / AFP)

Libéré par la menace des cartons, Pierre Sage ne devrait pas réserver de grosses surprises dans son onze de départ. L’entraîneur de l’OL va s’appuyer sur sa grosse équipe pour obtenir l’Europe.

La finale de la Coupe de France avait obligé Pierre Sage à devoir faire quelques ajustements à Clermont. Aussi bien dans son groupe en laissant Nicolas Tagliafico et initialement Ainsley Maitland-Niles à la maison, puis dans son onze de départ. Tous sous la menace, Alexandre Lacazette, Ernest Nuamah, Saïd Benrahma et Corentin Tolisso avaient débuté sur le banc. Les deux derniers cités ne sont d’ailleurs même pas entrés en jeu en Auvergne. Ayant passé cet obstacle sans encombre, Pierre Sage peut de nouveau compter sur un effectif au complet pour la réception de Strasbourg ce dimanche (21h) à Décines. Dans leurs espoirs de Coupe d’Europe, les Lyonnais n’auront pas d’excuses, de blessures et autres suspensions.

Une ligne d'attaque revue en totalité

Dans un Parc OL bouillant, l’OL se présentera avec un onze-type pour atteindre l’objectif européen. De retour dans le groupe, Tagliafico va retrouver son couloir gauche, dont Henrique avait assuré l’intérim dimanche dernier à Clermont. Reste à savoir si Clinton Mata va garder la confiance de son coach après une prestation aboutie lors de la dernière journée ou si Maitland-Niles conserve toujours une longueur d’avance quand le groupe est au complet.

Mais la fin des menaces de suspension aura un vrai impact au milieu et devant. Malgré son but, Orel Mangala devrait laisser sa place à Corentin Tolisso tandis que la ligne d’attaque sera revue à 100%. Les titulaires de Clermont n’ont pas forcément marqué de points malgré la bonne prestation de Cherki et le trio Nuamah - Lacazette - Benrahma devrait logiquement reprendre ses bonnes habitudes de cette seconde partie de saison.

La composition probable de l'OL : Lopes - Maitland-Niles, O'Brien, Caleta-Car, Tagliafico - Caqueret, Matic, Tolisso - Nuamah, Lacazette, Benrahma