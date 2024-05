OL Académie : les U19 affronteront un PSG amoindri

En déplacement à Poissy pour les quarts de finale des play-offs, les U19 de l’OL n’affronteront pas Ethan Mbappé. Le milieu a été convoqué chez les pros du PSG ce dimanche, comme plusieurs membres de cette génération.

Et si c’était le jour pour les U19 de l’OL ? Qualifiés in extremis pour les play-offs du championnat, les joueurs d’Amaury Barlet se frottent à un gros morceau ce dimanche après-midi avec le PSG. Seulement, le club parisien, au contraire des Lyonnais, n’a pas forcément fait de ce rendez-vous une priorité, du moins dans le choix des joueurs. En effet, Yoram Zague, Ethan Mbappé et Senny Mayulu, tous membres des U19 parisiens, ont été convoqués en pros par Luis Enrique pour jouer contre le FC Metz ce dimanche soir (21h). Ils ne seront donc pas disponibles pour le match dans l’après-midi, tout comme Joane Gadou et Quentin Ndjantou qui préparent l’Euro U17 avec les Bleuets et Enzo Molebé.

Des U19 lyonnais encore renforcés

Une chance donc pour l’OL de prolonger encore un peu sa saison et de rejoindre le dernier carré ? Il faudra répondre sur le terrain à Poissy, car le PSG reste encore un gros morceau. Mais, à l’image des derniers matchs, le choix a notamment été fait de laisser Romain Perret ou encore Erawan Garnier à la disposition d’Amaury Barlet. Les deux offensifs n’étaient pas à l’entraînement de la réserve vendredi et n’ont pas pris part à la défaite (5-2) à Clermont non plus. L’OL veut mettre toutes ses chances de son côté, même si les deux derniers matchs de saison régulière n’ont pas forcément donné satisfaction avec cette stratégie.