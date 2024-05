L’OL et Sage ont "un travail à finir" contre Strasbourg

En ballotage favorable pour être européen la saison prochaine, l’OL a un dernier match pour l’assurer dimanche soir (21h). Pierre Sage veut que ses joueurs finissent le travail de la meilleure des manières et ne pas se croire déjà arrivés.

Les filles ont montré la voie vendredi soir. Au terme d’un match maitrisé, les joueuses de Sonia Bompastor ont décroché un 17e titre de championnes de France face au PSG. Les plus de 15 000 spectateurs à Décines ont pu fêter ce nouveau sacre avec joie, même si la fin de match a fait jouer avec leur palpitant. Ce dimanche (21h), les joueurs de Pierre Sage espèrent bien jouer les mêmes scènes de liesse que leurs homologues féminines. Il n’y a pas de titre à aller chercher, mais l’enjeu sera malgré tout capital pour l’OL. Contre Strasbourg, les Lyonnais peuvent mettre fin à deux saisons de disette avec une qualification pour la Coupe d’Europe.

Pour la Ligue Europa ou la Ligue Europa Conférence ? Il faudra encore attendre un peu pour le savoir. Mais désormais, l’OL a son destin entre les mains depuis la défaite de l’OM à Reims mercredi soir. Une victoire ou un nul et c’est un vrai spectacle qui aura lieu au Parc OL dimanche soir à 23h. "La seule chose qui a changé, c'est le fait qu’on a notre destin entre les mains. On doit gagner le match, notre préparation n’a pas changé, a assuré Pierre Sage. Sauf que maintenant, on sait l’effet que peut avoir une victoire sur l’atteinte de notre objectif."

Revenu de nulle part et pourtant des regrets possibles

Ce dimanche, le Parc OL aura encore mis les petits plats dans les grands pour la venue de Strasbourg à Décines. Les Alsaciens n’ont plus rien à jouer et seront amoindris, mais l’entraîneur lyonnais se méfie de cette formation libérée de tout poids et qui "a quand même la volonté d’attaquer et de se donner certaines réponses concernant la saison prochaine." Seulement, ce ne sont pas des hommes de Patrick Vieira dont l’OL doit se méfier, mais bien de lui-même. La porte est tellement entrouverte que l’OL pourrait se croire déjà arriver en Coupe d’Europe.

La plus grosse des erreurs à faire pour voir un rêve encore inaccessible il y a encore quelques semaines partir en fumée. "Visiblement, à la vue de ce que dit l’histoire et les statistiques, c'était effectivement inenvisageable. C’était aussi inenvisageable d’être dans la première partie du classement et c’est à présent inenvisageable de ne pas être européen. Donc, on essaye d’aller au bout de cette opportunité-là." Il y a bien la finale de la Coupe de France dans une semaine à Lille face au PSG, mais l’occasion par le championnat est trop belle pour être laissée passer. "On va rentrer dans ce match avec la même concentration que les autres, a rejoint son coach Orel Mangala. Reims n’avait plus rien à jouer, mais ils ont, pourtant, déséquilibrer l’OM. On se focalise sur notre match, on fera le job."

Le Parc OL a son rôle à jouer

En 2021, l’OL avait eu l’opportunité de se qualifier pour la Ligue des champions s’il prenait le meilleur sur Nice à Décines. Malheureusement, la formation lyonnaise avait complètement déjoué et s’était contentée d’une Ligue Europa. Ce dimanche, le scénario du pire peut logiquement exister, mais Pierre Sage martèle depuis une semaine que rien n’est joué avant que le coup de sifflet final ne soit donné. Dimanche, il sera forcément attendu par tout un groupe, tout un club et surtout tout un stade. Ils seront plus de 55 000 à prendre place dans les travées du Parc OL pour encourager Alexandre Lacazette et les siens à atteindre l’objectif.

Depuis plusieurs matchs, les supporters lyonnais jouent parfaitement leur rôle de 12e homme et poussent l’OL à se surpasser quand tout porte à croire que le match est terminé. Pour cette dernière de la saison, l’enceinte de Décines aura le rôle de soutien, mais aussi de celui qui sert de piqûre de rappel. Dans l’ambiance survoltée, l’OL devra faire ce qu’on attend de lui : finir le travail pour retrouver les joies de l’Europe, même loin de la Ligue des champions. "Ne pas finir européen est aujourd’hui impensable. On se doit de finir le travail et avec la manière". Les bonnes paroles de Pierre Sage ont trouvé écho depuis maintenant six mois. Il serait fortement dommage que le réseau ne passe pas pour cette dernière après tant de galère. Il y aurait une très grande frustration alors que l’OL revient même des bas-fonds de la Ligue 1.