Bien aidé par deux erreurs de la gardienne du PSG, l’OL s’est offert un succès (2-1) en finale du championnat. Devant plus de 15 000 supporters, les Lyonnaises ont remporté leur 17e titre en D1 féminine.

La phrase valait avant tout pour l’Allemagne, mais depuis bien des années, c’est encore et toujours la même rengaine dans le championnat de France féminin. Des techniques et des stratégies sont bien mises en place pour mettre à mal cette domination, mais l’OL continue encore et toujours à faire de la résistance. Ce ne sont pas les play-offs qui sont venus changer l’ordre établi : les Fenottes restent les reines de France et le PSG n’a eu qu’à s’incliner dans cette finale de championnat de France.

Au Parc OL, les joueuses de Sonia Bompastor n’ont pas dominé de la tête et des épaules ce rendez-vous, mais l’ont géré avec l’expérience qu’on leur connait. Grâce à Delphine Cascarino et Kadidiatou Diani, l’OL décroche le 17e titre de son histoire et prépare du mieux possible son dernier match de la saison, tout aussi important, la finale de la Ligue des champions contre le FC Barcelone.

Kiedrzynek a bien aidé les Lyonnaises

Avant la rencontre, Sonia Bompastor n’avait affiché aucune crainte quant au fait que ses joueuses répondraient présentes pour ce match, malgré l’incertitude liée au nouveau format. La coach a certainement apprécié visage offert, même si le début de seconde période a donné l’impression que le PSG en voulait. Le club parisien n’avait pas vraiment le choix, il faut dire. Après avoir géré le tempo pendant un quart d’heure, l’OL a appuyé au moment où cela faisait mal. Grâce au bon travail de pivot de Dumornay durant tout le match, Van de Donk a pu lancer magnifiquement Cascarino dans la profondeur. La Lyonnaise, de retour dans le onze, a fait parler sa vitesse avant de tromper Kiedrzynek en angle fermé (18e).

La gardienne parisienne n’a d’ailleurs pas facilité la tâche des siennes avec une grossière erreur dans la foulée et une Dumornay opportuniste sur son pressing avant de servir Diani (2-0). Le break fait rapidement, l’OL a géré, sans parvenir à se montrer dangereux devant. Endler a effectué quelques arrêts bien sentis devant Chawinga et Baltimore, mais ce fut avant un vrai duel de tranchées dans lequel la formation lyonnaise est sortie vainqueure. A vingt minutes de la fin, Chawinga, toujours elle, a relancé le suspense suite à a une mauvaise relance de Gilles (2-1) mais l'OL n'a pas paniqué. Sonia Bompastor a, elle, eu beau s’énerver contre des décisions arbitrales encore incompréhensibles, la coach peut avoir le sourire avec un troisième sacre national en trois saisons.