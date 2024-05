OL - PSG : Cascarino remplace Majri dans le onze

Un match pour le titre. Ce vendredi (21h), l’OL affronte le PSG dans l’espoir de décrocher son 17e titre national. Revenue pendant 20 minutes contre Reims, Delphine Cascarino retrouve le onze titulaire à la place d’Amel Majri.

90 minutes pour s’offrir un 17e titre en D1 féminine. L’OL sait depuis le début de la saison que ce trophée ne se jouerait pas après 22 journées mais bien par une phase de playoffs. Après avoir passé sans encombre l’obstacle Reims, les Fenottes affrontent le PSG ce vendredi (21h). Pour l’occasion, Sonia Bompastor aligne son équipe-type avec le retour de Delphine Cascarino dans le onze de départ en lieu et place d’Amel Majri. Malgré un magnifique but en demie, la gauchère fait les frais des choix de sa coach qui veut sûrement apporter rapidement de la vitesse sur la défense parisienne. Une façon de mettre la pression et de prendre l'avantage psychologique et au score.

Pour le reste du onze, aucune surprise à 'OL avec la grosse équipe et une Melchie Dumornay qui poursuit à la pointe de l'attaque. Ayant joué un quart d'heure contre Reims, Ada Hegerberg n'a pas encore retrouvé assez de rythme pour pouvoir prétendre à une place de titulaire. Et puis voir l'Haïtienne en pointe contre le PSG, cela avait plutôt bien fonctionné lors de la demi-finale retour de Ligue des champions.

La composition de l’OL contre le PSG : Endler - Carpenter, Gilles, Renard, Bacha - Van de Donk, Damaris, Horan - Diani, Dumornay, Cascarino