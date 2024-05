OL - Mercato : Patouillet veut "être rapidement fixé sur son avenir"

Prêté cette saison à Sochaux, Mathieu Patouillet a plutôt séduit dans le Doubs où un nouveau prêt ne sera pas pour déplaire. De retour à l’OL durant l’été, le gardien aimerait voir son avenir rapidement fixé.

Dimanche soir, il sera dans les tribunes du Parc OL pour encourager son club formateur à décrocher une place européenne contre Strasbourg. Même s’il est parti pendant un an, Mathieu Patouillet reste un enfant de l’OL et trouve "exceptionnel ce que le club a fait ces six derniers mois après avoir été un peu perdu durant la première partie de saison". Loin de Lyon, le gardien continue de suivre les performances de l’OL et pour cause : il reste encore et toujours sous contrat avec le club lyonnais pour encore quelques années.

Mais, barré par Anthony Lopes et Rémi Riou en début de saison, il a préféré aller chercher du temps de jeu à Sochaux pour gagner en expérience. Un choix qu’il ne regrette pas. "C’est une bonne saison pour moi à titre individuel. Comme pour tout joueur, il y a eu des hauts et des bas, mais j’ai plutôt l’impression d’avoir fait une bonne saison. J’ai grandi et mûri dans le monde adulte, donc j’espère pouvoir confirmer la saison prochaine, même si je ne sais pas encore où."

Sochaux aimerait bien le garder une saison de plus

La question de son avenir est au centre des spéculations ces dernières heures, avec un intérêt supposé de John Textor de l’envoyer du côté de Molenbeek. La Belgique n’est a priori pas vraiment la priorité de Patouillet selon des échos de Franche-Comté remontés à nos oreilles, alors que Sochaux aimerait bien se faire prêter le gardien des U20 français une saison de plus.

Il faudrait pour cela revoir certains points, puisque cette saison, l’OL prenait une très grande partie du salaire de Mathieu Patouillet, même loin de Décines. Ayant eu des échanges avec le club lyonnais tout au long de la saison, le portier n’a pas souhaité en dire plus ce vendredi avant le dernier match de Sochaux, mais a "envie d’être rapidement fixé" sur cet avenir incertain. À l’OL, l’avenir des gardiens est décidément un sujet brûlant dans cette fin de saison.