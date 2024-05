Lacazette (OL) élu joueur du mois d’avril en Ligue 1

Alexandre Lacazette célèbre son but lors d’OL – Monaco (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Absent des différentes nominations pour les trophées individuels de la saison, Alexandre Lacazette n’a pas totalement fait chou blanc. L’attaquant de l’OL a décroché le titre de meilleur joueur du mois d’avril.

Une qualification en Coupe d’Europe et une Coupe de France le 25 mai prochain et Alexandre Lacazette n’en aura cure de ses absences pour les trophées individuels de fin de saison. C’est déjà le cas, mais réussir collectivement avec l’OL dans cette fin d’exercice sera bien plus fort pour l’attaquant français qu’une simple nomination pour un titre de meilleur joueur de Ligue 1. Troisième meilleur buteur du championnat, Lacazette a encore deux matchs pour écrire un peu plus sa légende dans l’histoire de l’OL, et ce, dès dimanche contre Strasbourg (21h). Le collectif avant tout pour le Lyonnais, toutefois, ses performances individuelles ne sont pas complètement passées inaperçues.

Nommé pour le titre de meilleur joueur du mois d’avril, Alexandre Lacazette était en concurrence avec Pierre-Emerick Aubameyang (OM) et Ousmane Dembélé (PSG). Grâce à ses trois buts et une passe décisive, le capitaine de l’OL a réussi à convaincre les votants de lui offrir ce titre honorifique de joueur du mois en Ligue 1. Une moindre consolation après son absence aux trophées UNFP ou en équipe de France pour l’Euro 2024.