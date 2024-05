Mercato : Patouillet prêt à prendre la liaison OL - Molenbeek ?

Prêté avec succès à Sochaux cette saison, Mathieu Patouillet va revenir à l’OL durant l’été. La place de titulaire étant normalement dévouée à Lucas Perri, le jeune gardien pourrait être de nouveau prêté. Le RWD Molenbeek pourrait bien s’immiscer dans le dossier.

Au moment de parler des joueurs ayant débarqué de l’OL, les supporters du RWD Molenbeek ne vont très clairement pas avoir un grand sourire. Hormis Mamadou Sarr, qui a plutôt impressionné pendant ses six mois en Belgique, et Jeff Reine-Adelaïde, le cas des anciens Lyonnais est plutôt sensible dans la banlieue de Bruxelles. Youssouf Koné a disparu de la circulation tout comme Florent Sanchez qui n’a plus joué depuis janvier. Pathé Mboup a, lui, bien essayé, sans vrai succès.

Au moment de retrouver la D2 belge, la connexion OL - RWDM est loin d’avoir été concluante et pourtant, cela ne veut pas dire que les échanges vont se terminer à l’avenir, au contraire. John Textor n’a jamais caché que la synergie entre les clubs d’Eagle Football devait permettre notamment à certains jeunes d’évoluer. Dans l’élite belge aurait forcément eu une meilleure résonance, mais se faire les dents à l’échelon inférieur pourrait bien servir Mathieu Patouillet.

Encore une saison d'apprentissage ?

Prêté cette saison à Sochaux, le vainqueur de la Gambardella 2022 a été à son avantage en National et a conquis les cœurs franc-comtois. Toutefois, le gardien va faire son retour à l’OL, sans que l’on sache vraiment quelle sera la suite à donner. D’après La Dernière Heure, l’international U20 est un profil qui pourrait débarquer sous la forme d’un prêt à Molenbeek la saison prochaine, alors que Théo Defourny a perdu sa place de titulaire ces derniers temps. Après le National, la D2 belge en attendant la Ligue 1 pour Mathieu Patouillet ? Le cas des gardiens à l’OL risque en tout cas de faire parler durant l’été.