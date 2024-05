OL - Strasbourg : un stade comble pour une place en Europe

Les supporters lyonnais avant OL – OM (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Dimanche (21h), l’OL joue plus que jamais sa place en Coupe d’Europe pour la saison prochaine. En cette dernière de la saison et à domicile, le club attend 55 000 spectateurs au Parc OL contre Strasbourg.

Le rendez-vous était déjà d’importance. Mais cette dernière a franchi un cap supplémentaire mercredi soir avec la défaite (1-0) de l’OM à Reims. Dimanche soir, l’OL a toutes les cartes en mains pour retrouver l’Europe, après deux saisons d’absence. Contre Strasbourg, les joueurs de Pierre Sage n’ont besoin a minima que d’un match nul pour assurer la 7e place. Une victoire pourrait pourquoi pas faire espérer mieux que la Ligue Europa Conférence. Mais, voir l’OL en coupe d’Europe a déjà tout d'un beau cadeau. L’heure est à ne pas gâcher ce rendez-vous attendu avec impatience dans la capitale des Gaules.

Le traditionnel feu d'artifice à l'issue de la rencontre

Depuis déjà deux semaines, le Parc OL s’était rempli à une vitesse folle et dimanche (21h), les Lyonnais pourront compter sur le soutien populaire pour ne pas flancher au moment de la photo-finish. Ce ne sont pas moins de 55 000 supporters qui vont prendre place à Décines pour le duel contre Strasbourg. Tous auront les yeux rivés sur le terrain et non leur téléphone pour pousser leurs joueurs vers l'Europe.

À l’occasion de cette dernière journée, l’OL espère bien faire de ce 19 mai un jour de fête. Le feu d’artifice prévu, comme chaque fin de saison, à l’issue du coup de sifflet final doit être le clou du spectacle offert par les joueurs de Pierre Sage. Il n’est aujourd’hui plus possible de réserver des places pour cet OL - Strasbourg, mais le club pourrait bien en remettre en vente en dernière minute.