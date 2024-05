OL - Strasbourg s’annonce à guichets fermés

Dans une grosse dizaine de jours, l’OL reçoit Strasbourg pour la dernière à Décines et en Ligue 1. Une fois de plus, le Parc OL risque de faire du bruit.

Le feu d’artifice sera logiquement au rendez-vous. Comme chaque ultime match de la saison à domicile, l’OL prévoit une fête en grande pompe pour marquer la fin de l’exercice. Le 19 mai prochain, ce sera la dernière au Parc OL, mais aussi la dernière de la saison de Ligue 1 avec cette 34e journée. En recevant Strasbourg, le club lyonnais espère que le feu d’artifice sera dans les airs, mais aussi sur le terrain, avec une victoire et une qualification européenne à la clé. Il est encore trop tôt pour faire des plans sur la comète, car il y a d’abord un déplacement à Lille à appréhender de la meilleure des manières.

Un quasi guichets fermés sur les derniers matchs à Décines

Quoi qu’il en soit et qu'importent les résultats à Lille puis à Clermont le week-end prochain, les joueurs de Pierre Sage pourront compter une fois de plus sur un Parc OL loin d’être vide. Bien au contraire. À une grosse dizaine de jours de ce match contre Strasbourg, plus aucune place n’est disponible sur la billetterie du club. Certaines devraient logiquement être débloquées dans les jours à venir, mais il risque d’y avoir encore beaucoup de bruit à Décines le 19 mai à 21h. Après Valenciennes, Brest et Monaco, le Parc OL va de nouveau frôler sa capacité maximale, rugir et, on l’espère, rugir de bonheur.