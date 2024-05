Ce lundi (21h), la venue de l’OL est l’occasion pour une association de supporters de jouer à domicile. Les "Gones en Nord" seront présents dans le parcage lyonnais contre Lille.

Dans un peu moins de 20 jours, plus de 15 000 supporters lyonnais sont attendus dans l’un des virages du stade Pierre Mauroy pour la finale de la Coupe de France. Ce lundi soir, ils seront bien moins nombreux à Lille puisque 800 prendront place dans le parcag. La programmation n’aide en rien à voir une grosse affluence, même si les fidèles que sont les Bad Gones et les Lyon 1950 seront de la partie. Les deux groupes de supporters de l'OL pourront compter sur quelques renforts bienvenus dans l’enceinte lilloise. La venue des joueurs de Pierre Sage est une aubaine pour certains habitants du nord de la France. Elle n’est pas financière, mais bien sentimentale.

Supporter le club visiteur mais à domicile

À l’image des rassemblements dans les bars depuis le début de la saison aux quatre coins de la France, le Nord a aussi son fief de supporters de l’OL. Créée il y a presque deux ans, l’association de supporters "Gones en Nord" va pouvoir vivre au plus près au rythme des aléas de la rencontre entre Lille et l’OL. Une centaine de membres devrait prendre place dans le parcage lyonnais et encourager les coéquipiers d’Alexandre Lacazette. Avec le sentiment de vraiment jouer à la maison pour une fois et de ne pas enchaîner les kilomètres pour venir à Décines.