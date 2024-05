Lille - OL : avant-match, horaire et diffusion TV

Avant-match, horaire et diffusion TV, retrouvez les informations pratiques avant le match de la 32e journée de Ligue 1 entre Lille et l’OL.

L’avant-match

La course à l’Europe, mais pas la même pour les deux équipes. Assuré d’être européen la saison prochaine, Lille cherche avant tout à décrocher une place directement qualificative pour la Ligue des champions. Avec le nul de Brest samedi contre Nantes (0-0), les Dogues ont l’opportunité de prendre la troisième place à deux journées de la fin. Il faudra pour cela prendre le meilleur sur l’OL qui a également des ambitions européennes. À la différence que les Lyonnais partent d’un peu plus loin et n’ont pas forcément leur destin entre les mains.

Après le maintien, la 7e place est devenue le nouvel objectif et trois points dans le nord de la France permettraient aux joueurs de Pierre Sage d’y accéder. Mais que provisoirement en attendant le résultat de Marseille le 15 mai prochain en match en retard. La donnée est claire pour l’OL, un sans-faute permettrait d’accéder à cette Europe impensable au début de l’année 2024. Il va donc falloir sortir un très gros match ce lundi au stade Pierre Mauroy. Fort heureusement, Pierre Sage peut compter sur un effectif au complet avec le retour de Nicolas Tagliafico. Du côté lillois, Benjamin André risque de faire défaut dans l’entrejeu mais le LOSC reste une équipe solide, encore plus à la maison.

À quelle heure se joue Lille - OL ?

En raison du drame de Furiani en 1992 et de la loi qui interdit désormais toutes rencontres officielles un 5 mai, le choc entre le LOSC et l’OL se retrouve décalé au lundi avec un coup d’envoi donné à 21h au stade Pierre Mauroy. Le coup de sifflet sera donné par Mr Benoit Bastien. Ce sera la 4e fois qu’il arbitrera les coéquipiers d’Alexandre Lacazette après les matchs à domicile contre Nantes et l’OM (1-0) et le quart de Coupe de France contre Strasbourg.

Sur quelle chaîne voir Lille - OL ?

La programmation a beau être inhabituelle, cette rencontre du lundi soir équivaut à celle du dimanche en prime time. C’est donc tout logiquement que ce troisième Lille - OL de la saison est retransmis sur Prime Video. Julien Brun et Benoit Cheyrou seront aux commentaires tandis que Cris sera de nouveau en avant-match avec Adil Rami, comme ancien Lillois à ses côtés.