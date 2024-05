Lille fera bien sans André et Umtiti contre l’OL

Orel Mangala et Benjamin André lors d’OL – Lille en Coupe de France (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Pour la réception de l’OL ce lundi soir (21h), Paulo Fonseca a convoqué un groupe de 20 joueurs. Sans surprise, Benjamin André n’est pas présent du côté de Lille, pas assez remis de sa blessure à la cuisse.

Les objectifs sont certes différents dans cette fin de saison, mais ce lundi soir (21h), le stade Pierre Mauroy sera bien le théâtre d’une opposition entre deux formations en quête d’Europe. L’une pour accrocher la Ligue des champions, l’autre pour la Ligue Europa Conférence a minima. Le match entre Lille et l’OL ne sera donc pas sans intérêt dans le nord de la France et c’est une belle affiche qui se prépare. En attendant de connaitre le groupe convoqué par Pierre Sage pour ce déplacement, Paulo Fonseca a lui retenu 20 joueurs pour affronter les Lyonnais.

Pas de retrouvailles pour Umtiti

Pour ce rendez-vous, l’entraîneur portugais va devoir faire sans l’une de ses pièces centrales, à savoir Benjamin André. Le milieu et capitaine a été touché à la cuisse contre Monaco il y a deux semaines et n’est pas encore assez remis. Il fait partie des nombreux absents dans le groupe lillois. Si Adam Ounas fait l’objet d’une sanction jusqu’à la fin de la saison, Samuel Umtiti, Andrej Ilic, Ignacio Miramon et Rafael Fernandes sont eux absents pour blessure et/ou reprise contre l’OL.

Le groupe de Lille contre l’OL : Chevalier, Jakubech, Mannone - Alexsandro, Gudmundsson, Yoro, Santos, Ismaily, Diakité - Haraldsson, Cabella, Bouaddi, Gomes, Bentaleb - David, Yazici, Cavaleiro, Morais, Zhegrova, Dago