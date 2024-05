Pierre Sage a dressé le tableau de marche pour l'OL en cette fin de saison. L'entraîneur lyonnais estime qu'il faudra gagner deux rencontres pour accéder à l'Europe.

C'est l'un des principaux enjeux de cette fin de saison en Ligue 1. Qui accédera à la 7e place, qui pourrait envoyer son détenteur en Conference League. Plusieurs formations sont encore à la bataille, dont Marseille, l'OL et Rennes, principalement. A trois journées de la fin, l'OM est pour l'instant accroché à ce strapontin, mais seulement devant l'Olympique lyonnais à la différence de buts.

Ce samedi, Pierre Sage a annoncé ses objectifs pour grappiller ce rang supplémentaire d'ici au 19 mai. "Avant notre déplacement à Nantes (1-3), il restait sept matchs, et prendre une quinzaine de points de plus aurait été positif et nous aurait amené à 50 points. Aujourd’hui, il reste trois affiches, et il s’agit d’en gagner au moins deux pour espérer quelque chose, a confié le technicien jurassien. Peu importe ce qui se passera à Lille (lundi 6 mai), il y aura une chance de jouer quelque chose jusqu'au bout pour les rencontres suivantes, mais plus tôt les points seront là, mieux ce sera."

"Une semaine très studieuse"

Un joker potentiellement pour les Rhodaniens donc ? A coup sûr, le groupe ne voit pas les choses comme cela. Il espère donc faire mentir les statistiques qui le voient perdre dans le Nord. "Il y avait le sentiment de jeu d'avoir sorti un bon match pour battre Monaco (3-2), mais aussi la nécessité de préparer le suivant contre le LOSC. C'était une semaine très studieuse, a confié Sage. C'est un adversaire qu'on a affronté récemment en Coupe de France (succès 2-1). Cela nous donne des éléments supplémentaires pour aborder cette affiche, même si depuis, ils ont construit des choses et nous aussi."

Ce sera aussi l'occasion pour l'OL de prendre un peu la température au stade Pierre-Mauroy avant la finale de la Coupe de France (25 mai). Mais il n'en est pas encore question, et surtout les Lyonnais ont un billet pour l'Europe à aller conquérir avant cela. "Au-delà de la qualification européenne, le succès en finale apporte un titre, du prestige, a rappelé le coach. Bien sûr, on la jouera avec l'idée de la remporter, et pas simplement l'envie d'accéder à une compétition continentale."