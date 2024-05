La victoire face à Marseille, un déclic pour Matić et l'OL

Pour Nemanja Matić, la victoire de l'OL face à l'OM en février (1-0) a déclenché la spirale positive dans laquelle il se trouve aujourd'hui.

Il serait injuste pour les autres de dire que Nemanja Matić est l'homme qui a tout changé à l'OL, mais nous n'en sommes pas si loin. Parfois dans le dur lorsque le rythme et le pressing adverse l'impactent de trop près, le Serbe est le maître du tempo côté lyonnais. En sentinelle, il apporte son expérience, son calme et sa faculté à bien lire le jeu.

"On veut que l'OL revienne au rang qu'il mérite"

Sa venue, celles d'autres recrues, mais aussi les changements dans l'encadrement technique ont redonné le sourire à l'Olympique lyonnais. "Je pense que les derniers mois ont été très positifs. Je trouve que l'équipe est prête à travailler et à s'améliorer encore. Nous avons beaucoup de jeunes joueurs qui progressent et veulent continuer en ce sens, ce qui me satisfait. Nous, les plus expérimentés, sommes là pour les aider et stabiliser le groupe, a-t-il déclaré devant la presse ce samedi. Depuis que je suis arrivé, je vois que trouve que l'on bosse bien, pas seulement une semaine sur deux. Nous sommes conscients et concentrés sur notre job. On sait que le club a une grande histoire et on veut qu'il revienne au rang qu'il mérite."

Selon le milieu de terrain, l'élément déclencheur de cette spirale positive est le succès contre l'OM en février. "Lorsque les résultats ne sont pas là, on est souvent morose. Mais, il faut tenir compte du fait que tout peut très vite changer, surtout dans le football. J'ai tendance à dire qu'on ne peut plus modifier les matchs déjà passés. Il faut donc penser à la rencontre suivante, en essayant de s'améliorer. Depuis notre succès à domicile face à Marseille (1-0) on progresse, on a gagné en confiance, a-t-il remarqué. En les battant, on s'est dit qu'on pouvait dominer d'autres adversaires de ce calibre."

Il encense Sage et son staff

Matić a aussi mis en avant son entraîneur et ses adjoints, qui, d'après lui, "font un excellent travail, ils sont très professionnels, intelligents et connaissent parfaitement l'effectif, a-t-il énuméré. Je crois qu'on va réaliser une très bonne fin de saison."

L'ancien de Chelsea et Manchester United n'a pas souhaité se mettre plus en lumière, même s'il est heureux de voir ses prestations saluées. "Je suis un joueur d’équipe, je fais de mon mieux pour elle. Si les gens reconnaissent mon travail, c'est gratifiant. Habituellement, ils remarquent plus ceux qui marquent des buts, mais parfois, certains voient ce que nous accomplissons dans l'ombre. Je m'efforce de donner le meilleur de moi-même, et cela est apprécié. Je possède de l'expérience et des qualités que je veux mettre au service de ma formation, a-t-il affirmé. C'est mon seul objectif. C'est à la fin de l'exercice que l'on verra où nous sommes et que chacun pourra juger de notre évolution.”