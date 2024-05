Cinq joueurs de l'OL sont sous la pression d'une suspension pour la finale en cas de carton jaune. Pierre Sage s'est exprimé sur le sujet.

Une liste de cinq noms, et parmi ces joueurs, certains très importants. On le sait depuis plusieurs semaines, la menace se fait de plus en plus grande à l'approche de la finale de la Coupe de France. Face à Paris, l'OL aura besoin de son effectif au complet. C'est le cas pour l'instant, mais un carton jaune pourrait tout faire basculer.

Alexandre Lacazette, Nicolas Tagliafico, Corentin Tolisso, Ainsley Maitland-Niles et Saïd Benrahma sont concernés. Vous l'aurez compris, des cadres de l'équipe évoluent avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Un avertissement face aux Clermontois le 12 mai, et le garçon en question sera absent pour le choc contre le PSG.

Prendre un jaune à Lille ou impasse à Clermont

Vous l'aurez compris, il semble opportun d'être prudent lundi à Lille (21h) et à Clermont, ou alors de faire exprès d'écoper d'une sanction contre le LOSC pour manquer la réception de Strasbourg (19/05). Le choix sera important. Il pourrait conduire ensuite potentiellement à une impasse en Auvergne la semaine prochaine.

Pierre Sage a été interrogé à ce sujet ce samedi. "On se posait déjà la question avant Monaco (3-2). On avait dit qu'on attendrait cette rencontre pour savoir ce qui allait se passer. Maintenant, nous nous poserons les mêmes questions après Lille, à savoir si certains seront suspendus contre Strasbourg, et en fonction de ces éléments de contexte, on prendra des décisions, a expliqué l'entraîneur lyonnais. Mais c'est évident qu'on y pense."