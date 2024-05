Pierre Sage lors du match Le Havre – OL (Photo by Lou Benoist / AFP)

Absent des Trophées UNFP, Pierre Sage confirme accorder peu d'importance à ces distinctions. En revanche, il s'interroge sur la méthode.

Tout comme Alexandre Lacazette, Pierre Sage n'a pas été nommé parmi les finalistes aux Trophées UNFP. Dans la catégorie des entraîneurs, Luka Elsner (Le Havre), Luis Enrique (PSG), Franck Haise (Lens), Eric Roy (Brest) et Paulo Fonseca (Lille) lui ont été préférés. Un choix dont visiblement le technicien de l'OL ne prend pas ombrage.

"J'ai une relation très particulière avec les statistiques et les classements individuels. C'est quelque chose qui ne m'interpelle pas du tout, a-t-il sobrement commenté face à la presse ce samedi. Ç'a fait du bruit, et on m'a dit que c'était relatif au début de saison, que je n'avais pas dirigé assez de matchs. Mais dans tous les cas, je félicite les coachs qui y sont."

Le faux critère du nombre de matchs

Au-delà du nombre de parties, ce qui n'est pas un réel critère puisqu'en Ligue 2, Olivier Dall’Oglio, arrivé à Saint-Etienne après Sage à l'Olympique lyonnais, est lui dans la liste, le dirigeant rhodanien relève une certaine incongruité. "Je souhaite au meilleur de l'emporter, même s'il faudra m'expliquer à quoi cela correspond, a-t-il poursuivi. Lorsqu'on en distingue un sans avoir assisté à une séance, ça m'interroge car ça veut dire qu'on ne l'a pas vu exercer son métier."

Rappelons que ce sont les joueurs et les entraîneurs qui élisent les finalistes de ces récompenses. Ce qui peut aussi expliquer certaines désignations ou absences parfois étranges. Adi Hütter (Monaco), deuxième du championnat, n'est par exemple pas convié.