OL - Monaco (3-2) : Adi Hütter beau joueur

Adi Hütter, entraîneur de l’AS Monaco (Photo by Valery HACHE / AFP)

À l'issue de la rencontre entre l'OL et l'AS Monaco (3-2), Adi Hütter a reconnu la bonne performance de son adversaire.

"Lyon mérite sa victoire". Adi Hütter s’est montré fair-play à l’issue du match entre l'OL et Monaco (3-2). Les deux formations se sont livrées une lutte sans merci tout au long de la partie. Les Monégasques avaient très vite ouvert le score grâce à une réalisation de Wissam Ben Yedder (1e). Les Lyonnais étaient parvenus ensuite à renverser le cours du jeu en l’espace de quatre minutes (Lacazette, 22ᵉ, Benrahma 26ᵉ). Au retour de la pause, le technicien autrichien tentait de réagir en effectuant trois changements. Des choix tactiques qui se sont avérés payants, car les "rouge et blanc" étaient revenus au score à l’heure de jeu (Ben Yedder, 2-2, 60ᵉ).

Des choix décisifs des deux coachs mais...

Mais sur le banc de touche, il n’était pas le seul à être visionnaire. Au vu du score de parité (2-2), Pierre Sage avait décidé de déployer ses "supersub" Rayan Cherki et Malick Fofana, auteur du 3ᵉ but à la 84ᵉ minute de jeu). Un nouveau succès pour l'OL qui est la seule équipe à avoir battu Monaco cette saison lors de la phase aller et retour.