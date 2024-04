OL, Monaco, Lille, OL féminin… votre avis nous intéresse

Au lendemain de la victoire face à l’AS Monaco (3-2), l’équipe de "Tant qu’il y aura des Gones" reviendra à 19h sur cette rencontre. Mais pas seulement...

Comme une impression de déjà-vu. Deux semaines après la victoire de l’OL face au Stade Brestois (4-3), Razik Brikh et notre consultant Nicolas Puydebois évoqueront le nouveau renversement des Lyonnais, en compagnie de notre invitée Jennifer Ivol (dirigeante à l'AS Montchat). Menés au score dès la première minute de jeu, les hommes de Pierre Sage sont finalement parvenus à inverser la tendance. Ils se sont imposés 3 buts à 2 face aux Monégasques. Un succès, certes, mais tout n’est pas à garder pour le club rhodanien. Comme face au PSG (4-1), l’arrière-garde lyonnaise était encore trop fébrile. Mais le technicien de 44 ans, a pu une nouvelle fois compter sur ses "supersubs". Entrée en jeu à la 66ᵉ, Malick Fofana s’est illustré en inscrivant un but décisif qui offre la victoire à l’OL (3-2). Pourra-t-on compter seulement sur les entrants jusqu'à la fin de saison ? L'équipe de TKYDG en débattra ce lundi à partir de 19h dans un premier thème.

Le déplacement à Lille

Après avoir vécu une soirée de folie, les Lyonnais devront tout de suite se concentrer sur leur prochaine échéance, qui n’est pas des moindres. L’OL affrontera le LOSC à l’occasion de la 32ᵉ journée de Ligue 1. Une équipe presque injouable sur ses terres. Les Lillois sont invaincus à domicile depuis le 26 septembre dernier (face au Stade de Reims, 1-2).

L’OL féminin en finale de Ligue des Champions

Tout comme leurs homologues masculins, les Fenottes avaient réussi à renverser la tendance lors de la phase aller face au PSG (3-2). Dimanche, c’est au Parc des Princes qu’elles sont allées décrocher leur ticket pour une 11ᵉ finale de Ligue des champions. Les joueuses de Sonia Bompastor ont arraché la victoire (2-1) à la 80ᵉ minute de jeu grâce à une réalisation de Melchie Durmonay. Un succès qui les prolonge tout droit en finale de C1 le 25 mai prochain face au FC Barcelone.

Vous pouvez répondre à la thématique de votre choix dans la rubrique dédiée aux commentaires ci-dessous afin que vos avis soient mis en lumière lors de l’émission.

Pour rappel, cette émission sera diffusée en direct à partir de 19 heures sur nos plateformes : Youtube, Facebook, Twitch, Twitter, Lyon Capitale TV, Dailymotion.