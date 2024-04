Casus Belli ressort son hymne sur l’OL début mai

Figure du rap lyonnais, Casus Belli est avant tout un fidèle supporter de l’OL. Le rappeur va sortir un hymne début mai et souhaite l’aide des supporters lyonnais afin de lui envoyer des vidéos.

Il y a un peu moins de deux ans, il était passé sur le plateau de "Tant qu’il y aura des Gones". Autant pour parler de son amour pour l’OL que de sa trajectoire dans le monde de la musique. À l’évocation du nom de Casus Belli, il y a forcément de la nostalgie chez certains. Dans les années 2000, il a été l’étendard du rap lyonnais dans l’Hexagone et continue d’être une fierté locale pour de nombreux supporters du club. Depuis quelques jours, la nostalgie a encore pris un peu plus le pas après que Casus Belli a teasé la sortie d’un hymne 2024 le 3 mai prochain. Cette chanson rappelle forcément des souvenirs, d’autant plus que certaines paroles résonnent encore dans le Parc OL à chaque match.

En attendant la sortie officielle de l’hymne et pourquoi pas quelques autres surprises à venir, Casus Belli a demandé l’aide des supporters de l’OL pour la réalisation de son clip. Des vidéos peuvent être envoyées à l’artiste afin d’avoir une chance de faire partie de la vidéo qui sortira dans les prochains jours. Il suffit de l’envoyer via un lien WeTransfert à l’adresse suivante : olhymne69gmail.com.