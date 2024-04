Face à Monaco, l’OL a un vrai test à passer

Maxence Caqueret lors d’OL Monaco en mai 2023 (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

La défaite contre le PSG, presque logique, l’OL voit Monaco s’avancer avant tout comme le vrai test de son mois d’avril (19h). Face à une équipe qui joue pour la Ligue des champions, les Lyonnais doivent répondre présents dans l’embellie qu’on lui caractérise.

Ce ne sont pas les pluies torrentielles qui sont annoncées entre Rhône et Saône qui vont gâcher le plaisir. En ce dernier dimanche d’avril, c’est une fête qui se prépare du côté de Décines. Un Parc OL qui s’annonce plein, des festivités en l’honneur des supporters, tous les ingrédients sont réunis pour faire oublier ce temps qui n’a rien d’une saison printanière. Enfin, pas tous les ingrédients. Il manque le plus important, à savoir ce qu’il se passe sur le terrain. À 19h, les joueurs de Pierre Sage ont à cœur de faire plaisir aux plus de 55 000 personnes venues braver la pluie, mais surtout de rebondir après la déroute contre le PSG (4-1).

Voir l’OL s’incliner au Parc des Princes n’a pas été une surprise en soi, mais comme l’a rappelé Clinton Mata, les Lyonnais n’ont "pas pu montrer leur vrai visage". La faute à une entame de match catastrophique avec deux buts encaissés en l’espace de six minutes. Loin d’être le scénario idéal contre l’armada parisienne. Alors, forcément, il y a une part d’égo et d'orgueil qui est en jeu ce dimanche afin de montrer que ce n’était qu’une erreur de parcours dans le beau chemin tracé depuis plusieurs semaines.

Voir si les Lyonnais ont appris de leurs erreurs et défauts

Il le faudra de toute façon, car en chutant à Paris, l’OL a logiquement vu la course à l’Europe se resserrer encore un peu plus. Neuvièmes avant de recevoir Monaco, les Lyonnais ne sont qu’à un point de la septième place qualificative pour la Ligue Europa Conférence. Mais tout se joue dans un mouchoir de poche et les coéquipiers d’Alexandre Lacazette savent très bien qu’une grosse performance à domicile avant d’aller à Lille lundi 6 mai ne peut qu’augmenter leurs chances.

Plus que le PSG, Monaco représente le vrai test à passer dans le renouveau de l’OL. "On devra être bon partout : savoir attaquer l’adversaire en éliminant une grosse ligne de pressing, attaquer leur dernière ligne en égalité ou infériorité numérique, savoir faire mal sur attaque rapide, attaque placée, phase arrêtée…" Cela fait beaucoup, mais le coach lyonnais assure que "si on règle ce problème en si peu de temps (après le PSG), ce sera un très bon signal sur notre progression." En recevant Monaco, la formation rhodanienne affronte peut-être ce qui se fait de mieux derrière le PSG actuellement. Avec 25 points inscrits sur la phase retour, le club de la Principauté fait aussi bien que les Lyonnais. Mais ce qui impressionne avant tout est la capacité des hommes d’ami Hütter d’effectuer un vrai pressing dans le camp adverse.

Le pressing monégasque : une faille à exploiter

Depuis quelques matchs, l’OL a montré que ce n’était pas forcément sa tasse de thé. La défense est loin d’être hermétique lors des dernières sorties et l’influence de Nemanja Matic est loin d’être à son summum quand la pression est tout terrain chez l’adversaire. Avec Monaco, Pierre Sage se retrouve face à un vrai examen, tout comme ses joueurs. Après l’échec du week-end dernier, que ce soit tactiquement ou mentalement, les Lyonnais n’ont pas des choses à se faire pardonner, mais plutôt des choses à prouver. L’heure n’est pas de s’avouer vaincu, car l’OL a des arguments et pourrait bien profiter de ce pressing monégasque pour y voir "une faille. Il offre aussi des possibilités dans leur dos, il nous faudra toucher ces espaces."

Dans un match qui est toujours spectaculaire, notamment du côté de Décines, il y a plus que trois points à aller chercher. Il y a un vrai message à envoyer dans cette course à l’Europe. Il y a cinq mois, les Lyonnais étaient allés dans la Principauté pour ne pas perdre. Ce dimanche, la mission est avant tout de récolter les trois points, "même si sur le papier, c’est difficile de battre Monaco. Mais ça vaut pour eux, car notre visage a changé aussi."