Grâce à un penalty de Thiema Gueye, la réserve de l’OL a signé un 3e succès de rang à Ain Sud (0-1). Les Lyonnais remontent à la 4e place de la poule K.

Avec le maintien assuré depuis déjà deux journées, il n’y a plus vraiment d’objectifs à proprement parler pour la réserve de l’OL dans cette fin de saison de National 3. Pourtant, la dynamique actuelle pousse les joueurs de Gueïda Fofana à vouloir terminer l’exercice de la meilleure des manières. C’est pour le moment bien parti avec une troisième victoire de suite dans la poule K depuis samedi soir. En déplacement à Saint-Maurice-de-Beynost pour affronter Ain Sud, les Lyonnais ont assuré le minimum syndical (0-1) pour se défaire d’une formation qui lutte plus que jamais pour son maintien.

Une 4e place à conserver jusqu'à la fin

En infériorité numérique en fin de match après l'exclusion de Yacine Chaïb, l'OL avait déjà pris les commandes de la rencontre à l'heure de jeu. Grâce à un penalty provoqué et transformé de Thiema Gueye, l’OL continue d’engranger de la confiance et de remonter au classement. À deux journées de la fin, la formation lyonnaise a ravi la 4e place à l’AS Saint-Etienne, battu par Saint-Priest. Le club rhodanien n’est d’ailleurs plus qu’à un match de valider son retour en National 2 après le nul de Lyon-La Duchère, une semaine après la défaite contre l'OL.