Le PSG devra encore faire sans Kiedrzynek contre l’OL

Comme au match aller, Katarzyna Kiedrzynek n’est pas dans le groupe du PSG. La gardienne souffre toujours du coup pris avant le match contre l’OL à Décines. Constance Picaud gardera encore le but parisien.

En devant déjà se passer de sa gardienne au match aller, Jocelyn Prêcheur ne s’attendait sûrement pas à devoir faire sans Katarzyna Kiedrzynek pour l’ensemble de la double confrontation contre l’OL. Pourtant, ce dimanche (16h), l’entraîneur du PSG va devoir titulariser une fois de plus Constance Picaud. Non pas que ce soit un choix par défaut mais Kiedrzynek n’est toujours pas rétablie pour la demie retour au Parc des Princes. "La mauvaise nouvelle, c'est Kate (Kierdrzynek) qui a pris un coup lors de l'entraînement de veille de match aller et qui a une convalescence plus longue que ce qu'on espérait, a regretté Prêcheur. Elle ne pourra pas tenir son rôle demain (dimanche)."

Frazer a signé son retour en milieu de semaine

Sans sa gardienne polonaise, le PSG va s’en remettre à son internationale française. Toutefois, il y avait quelques bonnes nouvelles dans les rangs parisiens après le match aller. Le derby contre le Paris FC mercredi en championnat a permis à Laura Frazer "de faire son retour. Il n’y a pas eu de douleurs, elle revient bien." De son côté, Lieke Martens a elle aussi profité de quelques minutes en milieu de semaine pour enchaîner après son retour contre l’OL samedi dernier (3-2). "Lieke (Martens, ischios) est également entrée sur la fin du match aller (contre l'OL), elle a pris 45 minutes sans douleur. Les retours se passent bien."