OL - Monaco : avant-match, horaire et diffusion TV

Avant-match, horaire et diffusion TV, retrouvez les informations pratiques avant le match de la 31e journée de Ligue 1 entre l’OL et Monaco.

L’avant-match

Il règnera un parfum d’Europe ce dimanche au Parc OL. Les objectifs ne sont pas forcément les mêmes entre l’OL et Monaco, mais les deux formations ont l’occasion de faire un joli coup dans la course européenne dans cette fin de saison. Dans un camp comme dans l’autre, on recherche la victoire pour se rapprocher de la Ligue des champions ou ne pas se faire distancer de la Ligue Europa Conférence. Des buts différents, mais une même volonté de marquer les esprits au Parc OL pour Pierre Sage et Adi Hütter.

Un OL - Monaco est toujours synonyme de match spectaculaire et riche en buts, surtout à Décines et ce 50e affrontement sur les 30 dernières années ne devrait pas déroger à la règle. Il y a certes quelques absents et des incertitudes, notamment dans le vestiaire lyonnais avec Nicolas Tagliafico mais derrière le PSG, Lyonnais et Monégasques se placent comme les performants sur la phase retour (25 points chacun).

À l’heure où le club lyonnais souhaite rendre hommage à ses supporters dans une soirée qui s’annonce pluvieuse, les joueurs de l’OL ont du pain sur la planche. Ils doivent se racheter après la défaite contre le PSG, frapper un grand coup face à son dauphin et faire de cette fête du supporter une vraie soirée inoubliable. Les ingrédients sont réunis pour que le parc OL s’embrase comme face à Brest. Attention juste à ne pas subir de douche froide comme ce fut le cas au Parc des Princes dimanche dernier.

À quelle heure se joue OL - Monaco ?

Le coup d’envoi de cette rencontre de la 31e journée sera donné par Bastien Dechepy à 19h mais les supporters de l’OL sont invités à venir un peu plus tôt à Décines. Avec la demi-finale retour de la Ligue des champions féminine, le club a en effet décidé de retransmettre sur un écran géant le match des joueuses de Sonia Bompastor. Le rendez-vous a lieu à 15h30 devant la porte A du stade afin de vivre ce rendez-vous européen et de monter en température d’ici à 19h.

Sur quelle chaîne regarder OL - Monaco ?

En fixant à 19h ce choc, la LFP a choisi un horaire plutôt inhabituel, mais ce n’est pas forcément pour déplaire aux familles. Cela peut permettre à de jeunes supporters de vivre la rencontre à Décines avant de reprendre le chemin de l’école dès lundi. Pour ceux qui n’ont pas pu acheter des places, il restera toujours la solution de repli avec la télévision. Prime Video assurera la diffusion de ce match avec les commentaires de Julien Brun et Benoit Cheyrou. Cris, ancien de la maison OL, interviendra lors de l’avant-match.