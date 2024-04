Hütter (Monaco) ne veut pas d’un relâchement contre l’OL

Dimanche (19h), Monaco va jouer son troisième match en une semaine. Face à la dynamique de son équipe et celle de l’OL, Adi Hütter ne veut pas d’un relâchement dans la quête de la 2e place.

Il y a cinq mois, l’OL débarquait à Monaco avec la boule au ventre. Bon dernier de Ligue 1, le club lyonnais s’avançait dans la Principauté avec l’objectif de ramener a minima un point. Il y a eu bien plus que ça. Après avoir fait le dos rond pendant toute la rencontre, il avait réussi à accrocher sa 2e victoire consécutive grâce à un but de Jeffinho dans les dernières minutes de la rencontre. Le début de la rédemption pour les Lyonnais. Cinq mois plus tard, le fossé est toujours important entre l’OL et Monaco mais les objectifs sont bien différents.

Les Monégasques jouent toujours la course à la Ligue des champions mais les Rhodaniens ont oublié celle du maintien pour celle de l’Europe. Grâce à un gros parcours, le 9e de Ligue 1 croit toujours en ses rêves et Adi Hütter s’en méfie. "Ils avaient mal commencé la saison et ont fait plusieurs changements de coach. Depuis l’arrivée de Pierre Sage, ils sont en très bonne forme et ont pris 34 points comme nous. Mon équipe aime jouer ce type de match."

"Nous n'avons pas encore atteint notre objectif"

Vainqueur de Lille en milieu de semaine, l’ASM en a profité pour s’installer sur la deuxième marche du podium. Egalement sur une très belle dynamique avec notamment cinq succès consécutifs à l’extérieur, les coéquipiers de Wissam Ben Yedder espèrent finir cette saison en boulet de canon. Malgré un troisième match en une semaine au Parc OL après Brest et Lille, Hütter ne souhaite pas voir de relâchement de la part de ses joueurs. A Décines, Monaco doit continuer à avancer vers son objectif. "Face à Brest et Lille, nous avons fait du bon travail et réussi deux clean sheets, il faut continuer le processus. C’est vrai que nous sommes dans une bonne forme mais nous n’avons pas encore atteint notre objectif car nous voulons terminer à la deuxième place. Je veux donc que mes joueurs restent focus."

Dans un stade qui devrait être rempli, Monaco ne compte pas jouer les sparring partners de luxe contre l’OL.