Textor condamné à 45 jours de suspension au Brésil

Dans le cadre de ses accusations de matchs truqués au Brésil, John Textor a été condamné. Pour avoir offensé le patron du foot brésilien, il va devoir observer une suspension de 45 jours.

45 jours qui sont en réalité 17. Vendredi, John Textor a été condamné à 45 jours de suspension par le Tribunal supérieur de justice sportive (STJD) brésilien. Ayant déjà purgé une partie de cette sanction, le propriétaire américain de Botafogo et de l’OL n’a en vérité plus qu’une grosse quinzaine de jours à observer avant de pouvoir se rapprocher de nouveau des terrains au Brésil. Cette suspension s’inscrit dans le cadre de la dénonciation des matches truqués au Brésil par John Textor. En novembre 2023, il n’avait pas hésité à utiliser les mots "vol" et "corruption" pour expliquer la défaite de Botafogo face à Palmeiras. Il s’en était alors pris au président de la Confédération brésilienne de football (CBF), Ednaldo Rodrigues et avait demandé sa démission.

Entendu lundi par une commission d'enquête

Cette dernière n’est jamais arrivée et le Tribunal supérieur de justice sportive a donc reconnu coupable John Textor. L’Américain est accusé d'avoir violé deux articles du Code brésilien de justice sportive et devra également sortir 18 000 euros de sa poche en plus de sa suspension. Le combat juridique n’est malgré tout pas terminé pour le patron d’Eagle Football. Lundi, il a été entendu par une commission d’enquête afin d’apporter des preuves pour ses accusations de corruption au sein du championnat brésilien.