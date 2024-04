Les joueurs de l’OL célèbrent leur victoire contre Brest avec les supporters (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Que ce soit avec les garçons ou avec les féminines, le Parc OL a joué un grand rôle ces derniers matchs. Pierre Sage y voit peut-être un signe.

Il y a quinze jours, le Parc OL s’était embrasé. Quand le but du 3-1 de Brest aurait pu signer la fin des espoirs pour les joueurs de Pierre Sage, l’enceinte de Décines a poussé les Lyonnais à se surpasser. Cette stratégie a eu le mérite de connaitre un épilogue heureux avec le penalty de la victoire d’Ainsley Maitland-Niles. Une semaine plus tard, les Fenottes avaient pris la place des garçons dans le Grand Stade. Le scénario a pourtant été tout aussi invraisemblable contre le PSG.

Mené 0-2 en demi-finale aller de la Ligue des champions, l’OL a renversé la vapeur en moins de dix minutes pour l’emporter 3-2. Deux matchs, deux ambiances de folie. "J’échange beaucoup avec Sonia (Bompastor). On a travaillé ensemble à l'Académie. Je suis très content qu’elles aient renversé cette situation de 0-2 à 3-2, s’est réjoui Pierre Sage vendredi. Bizarrement, tout le monde a fait le lien entre ce qu’elles avaient fait et ce qu’on avait fait lors des matchs précédents. Je me dis que le dénominateur commun de ces deux matchs est le Parc OL."

Mata a "félicité" les Fenottes après leur remontada

Entre l’équipe masculine et féminine, le public lyonnais est très clairement gâté en ce moment au niveau des matchs à rebondissements. Si administrativement, les deux formations n’appartiennent plus vraiment au même groupe, il existe toujours une synergie au moment de franchir le portail du centre d’entraînement de Décines. Lyonnais et Lyonnaises ne passent pas leur journée ensemble, mais cela n’a pas empêché Clinton Mata de suivre la demi-finale aller au Parc OL. "Je ne regarde pas tous les matchs, mais j’ai vu leur remontada contre le PSG. Je les ai félicitées quand je les ai recroisées lors d’un repas au centre d’entraînement."

Dimanche, le latéral droit angolais ne pourra certainement pas regarder le match retour en intégralité. Les Fenottes jouent à 16h au Parc des Princes que les garçons ont rendez-vous à 19h à Décines contre Monaco.