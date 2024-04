L’OL Futsal face à son destin contre l’ALF

Ce samedi (17h), l’OL Futsal accueille l’ALF Futsal à Décines. Dans ce choc, le club lyonnais a l’occasion de valider son titre en Régional 1 et sa présence pour les barrages afin de monter en D2.

Il y a un an, le scénario était bien différent de celui qui peut se produire ce samedi (17 heures) du côté du gymnase Charlie Chaplin de Décines. Leader du championnat, l’ALF Futsal était venu valider son sacre sur le terrain de son concurrent direct, l’OL Futsal. Un sacré pied de nez qui, douze mois plus tard, reste toujours bien présent dans les têtes lyonnaises. "On n’a pas oublié que la saison dernière, ils ont été champions chez nous. On a tous envie prendre un peu notre revanche par rapport à l’année dernière." Car oui, ce samedi à 17h, l’OL Futsal a l’occasion de remettre les compteurs à zéro contre le club de Sainte-Foy-lès-Lyon. Ce ne sera pas dans le gymnase de l’ALF mais toujours sur le parquet de Charlie Chaplin.

Seulement, Jules Casamayou et ses coéquipiers seront dans la peau du chassé et non du chasseur comme la saison dernière. Après un exercice quasiment parfait avec une seule défaite, l’OL Futsal a la possibilité de valider son sacre en Régional 1 contre son meilleur ennemi depuis deux semaines. Il faudra pour cela une victoire ou un match nul face aux joueurs de Christ Eleka. "Même si on perd, on sait qu’il nous reste encore un match pour être champion. On aborde cette rencontre sans stress mais on a envie de finir premiers, en ayant battu toutes les équipes de la région, nous a confié Casamayou à la veille de ce choc. Ca nous enlève juste un peu de stress, de savoir qu’on peut faire une erreur."

"On n'a encore rien gagné et on peut tout perdre"

Ce samedi (17 heures), les joueurs de David Touré espèrent voir un gymnase de Décines "plein avec une grosse ambiance" et ne pas faire durer le suspense plus longtemps. Avec Saint-Priest comme seule erreur de parcours pour le moment, "un revers qui nous a permis de redescendre sur terre", l’OL Futsal ne veut pas gâcher tout ce chemin parcouru sur les deux derniers matchs de la saison. Autant que le travail soit fait à la maison afin de s’éviter la boule au ventre contre Condrieu dans une semaine. Si "rien n'est encore acquis" comme nous l’a souligné le joueur de l’OL, ce rendez-vous contre l’ALF Futsal peut être une pierre de plus dans le développement de la section futsal du club lyonnais.

Arrivé il y a quatre ans, Jules Casamayou a vécu de l’intérieur l’évolution de la discipline en France mais surtout au sein de l’OL. Cette saison, c’est avant tout un groupe de 20 joueurs qui a permis à la formation lyonnaise de rester invaincue pendant de long mois et d’assurer quand certains cadres venaient à manquer. "Il y a un tas de choses qui ont changé depuis mon arrivée. Il y a vraiment un côté plus professionnel désormais. On sent que le club est derrière nous et si on monte en D2, ça n’ira que positivement." Même en étant champion de Régional 1, l’OL Futsal n’est pourtant pas assuré de monter en deuxième division et d’être un représentant rhodanien de plus dans le monde professionnel après le GOAL FC.

Un projet qui prendrait un coup de boost

La saison dernière, la domination sans partage de l’ALF Futsal n’avait pas trouvé d’écho lors des barrages contre une équipe de D2. Le club fidésien était donc reparti pour une saison de plus en R1. A l’OL, on ne souhaite pas vivre pareille désillusion car "la région mérite d’avoir un autre club. Elle est l’une des plus élevées avec un vrai niveau. Mais les barrages, c’est vraiment compliqué." L’OL n’en est pas encore là et à un titre à d’abord valider. Jules Casamayou ne l'a pas oublié : "les coachs ne cessent de nous rappeler qu’il faut y aller match par match et ne pas voir trop loin". Le scénario catastrophe, personne ne l’ose l’imaginer chez les joueurs de l’OL qui "se sentent en confiance, on est impatient de jouer ce match." Le rendez-vous est donc pris ce samedi à 17h au gymnase Charlie Chaplin de Décines.