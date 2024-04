Ayant eu d’abord l’idée d’un écran géant sur la place Bellecour, la Ville de Lyon a dû faire marche arrière pour des raisons budgétaires et sécuritaires. La mairie va désormais travailler avec l’OL afin d’offrir une offre dans les bars.

L’annonce de l’OL n’a malheureusement pas reçu un grand succès auprès des supporters. Le club n’y est bien évidemment pour rien, mais avec seulement 15 000 places disponibles pour la finale de la Coupe de France, il y a forcément plus de déçus que d’heureux. Afin de contenter le plus de monde, la direction lyonnaise a donc choisi de mettre en place une fan zone à Décines le 25 mai prochain, histoire que la pilule passe un peu mieux. Un rendez-vous gratuit et qui se fera sur réservation, une fois cette dernière ouverte dans les prochains jours. Cette décision de réunir tous les supporters de l’OL au Parc OL a en tout cas coupé l’herbe sous le pied à la Ville de Lyon.

Une opération avec les bars partenaires ?

Cette dernière avait l’idée de proposer un rassemblement similaire avec un écran géant au milieu de la place Bellecour. L’idée avait fait son chemin, mais il reste encore à voir si les conditions financières et de sécurité étaient toutes réunies pour organiser un tel événement. Ce ne fut pas le cas et, avec le choix de l’OL d’organiser un rendez-vous à Décines, la Ville de Lyon a rangé dans un tiroir cette idée, comme communiqué vendredi dans la soirée. "Les conditions budgétaires et sécuritaires ne sont pas réunies. La Ville de Lyon continue dans les prochains jours à travailler avec l'OL, notamment sur les bars partenaires qui proposeront des retransmissions gratuites et son projet de retransmission à Décines."

Face à l’engouement autour de cette finale de Coupe de France, les rassemblements à travers Lyon ne seront pas de trop le 25 mai prochain.