L’OL salue la promotion d’Aulas à la Ligue professionnelle féminine

Jeudi, le Comex de la FFF a désigné à l’unanimité Jean-Michel Aulas comme futur président de la Ligue professionnelle féminine. Un nouveau poste qui a été salué par l’OL, son ancien club.

Il a assuré avoir fait le deuil du pouvoir à l’OL depuis maintenant quelques mois. Ce n’est pas pour autant que Jean-Michel Aulas reste les bras croisés. S’il passe un peu plus de temps en famille désormais, l’ancien président conserve quelques hautes fonctions. Il y a celle de vice-président de la FFF et, à partir de la saison prochaine, celle de président de la nouvelle Ligue professionnelle féminine. Jeudi, Aulas a été nommé à l’unanimité pour occuper ce poste. "Le comex (de la FFF) m'a désigné à l'unanimité. Après, il faut l'étape de validation pour les statuts lors de l'assemblée fédérale (le 8 juin). Cela va permettre, le 29 avril lors des Trophées de D1 féminine, de faire la présentation officielle", s'est réjoui l’ancien président lyonnais.

Un chantier à développer

Ayant participé à l’évolution du foot féminin en France et à créer une machine à gagner avec les Fenottes, Jean-Michel Aulas va être encore un peu plus en première ligne dorénavant. Souhaitant professionnaliser au maximum la D1 féminine et ainsi pouvoir retenir ou attirer les meilleures joueuses, "JMA" va avoir du pain sur la planche et devrait rapidement retravailler avec Vincent Ponsot et toutes les têtes pensantes des clubs de l’élite.

Dans un tweet, l’OL a tenu à féliciter le prédécesseur de John Textor pour sa nouvelle nomination. "L’Olympique lyonnais adresse toutes ses félicitations à Jean-Michel Aulas, nommé président de la Ligue féminine de football professionnel. Cette nouvelle étape récompense un engagement de plus de 35 ans pour démocratiser le football pour toutes et tous. Bravo Jean-Michel Aulas !"

Preuve une fois de plus que la hache de guerre est définitivement enterrée.