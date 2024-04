L'OL eSports fait tomber Clermont et file en finale

Mercredi soir, se tenaient les demi-finales de e-Ligue 1. L'OL a largement vaincu Clermont (4-1) et a décroché le ticket pour la finale du tournoi.

Les Rhodaniens s’envolent en finale. Les joueurs professionnels eSports de l’OL affrontaient les Clermontois mercredi soir, dans le cadre des demi-finales de championnat de France e-Ligue 1. Lucas Lekhal (surnom : Leks) et Dylan Gozuacik (surnom : Ketur Dylo) ont fait capituler Brice Masson et Raffaelle Cacciapuoti sur un total de 4 victoires à 1. Les Lyonnais iront donc en finale de e-Ligue 1. Cette place est loin d’être imméritée, car les deux professionnels d’eSports ont positionné le club rhodanien en tête du classement de la saison régulière.

Leks et Ketur Dylo ont disputé 12 rencontres au total pour un ratio de 9 matchs gagnés et 3 perdus (25 points). L’OL est suivi par le FC Lorient (23 points) qui cumule le même nombre de victoires et de défaites que les Lyonnais, mais la différence se fait au niveau du goal-average (OL :77 buts, FC Lorient : 71). Les deux formations eSports s’affronteront lors de la finale du championnat de France e-Ligue 1. Lucas Lekhal et Dylan Gozuacik tenteront de faire tomber le triple champion en titre le 29 avril prochain.

Résultats face à Clermont :

Match 1 : Dylo (Dylan Gozuacik, Olympique Lyonnais) bat Brice (Brice Masson, Clermont Foot), 3-1.

Match 2 : Leks (Lucas Lekhal, Olympique Lyonnais) bat Caccia (Raffaele Cacciapuoti, Clermont Foot), 2-0.

3e match : Leks (Olympique Lyonnais) bat Brice (Clermont Foot), 3-2.

Match 4 : Caccia (Clermont Foot) bat Dylo (Olympique Lyonnais) aux tirs au but (2-2 à la fin du temps réglementaire).

Match 5 : Leks (Olympique Lyonnais) bat Caccia (Clermont Foot), 3-1.