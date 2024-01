Vincent Ponsot est officiellement directeur général de l’OL féminin

L’annonce date du 23 octobre dernier, mais la prise de fonction n’était pas encore effective. Depuis ce mercredi 3 janvier, Vincent Ponsot est officiellement devenu le nouveau directeur général de l’OL féminin.

Il n’y aura pas d’annonce officielle, car elle a déjà été faite il y a deux mois. Seulement, une page se tourne en ce mercredi 3 janvier 2024 du côté de l’Olympique lyonnais. Après plusieurs années de service notamment comme directeur du football, Vincent Ponsot a rendu son tablier pour une nouvelle aventure. Toujours au sein de l’OL, mais du côté de la section féminine. Pendant que les joueuses de Sonia Bompastor ont entamé leur stage hivernal à Gérone par un test physique ce mardi matin, dans les bureaux de Décines, Ponsot a lui endossé son nouveau rôle de directeur général de l’OL féminin, comme cela avait été annoncé fin octobre.

La fin de l'ère Aulas chez les garçons

Malgré un closing de vente toujours pas effectif, ce changement de casquette n’a pas été remis en cause et Vincent Ponsot quitte son rôle chez les garçons pour aider Michele Kang à porter encore plus haut le développement des Fenottes. Entre la future patronne de l’OL féminin et le directeur général, le travail a commencé depuis un moment déjà. Les deux travaillent main dans la main depuis le début de la saison et ont été aperçus à plusieurs reprises pour observer Sonia Bompastor et ses ouailles lors des matchs de championnat de France ou même de Ligue des champions contre St-Pölten.