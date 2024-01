OL féminin : Delphine Cascarino participe aux tests physiques

Sur le chemin du retour, Delphine Cascarino a pris la direction de l’Espagne avec le reste du groupe de l’OL. Ce mercredi, l’ailière a participé à la première session du stage basée sur un travail physique et athlétique.

Depuis sa présence à l’entraînement collectif début décembre, juste avant la réception de SK Brann à Décines, les supporters de l’OL n’attendent qu’une chose : pouvoir de nouveau observer Delphine Cascarino sur un terrain de D1 féminine ou de Ligue des champions. Il faudra encore se montrer patient, car personne ne veut prendre de risque, que ce soit le staff de Sonia Bompastor ou la joueuse, mais le bout du tunnel n’a jamais été aussi proche. Si la Lyonnaise s’est avant tout contentée de jeu avec ballon, mais sans contact lors du dernier mois de l’année, elle ne cesse de monter en régime physiquement et athlétiquement, à l’image de cet entraînement le 25 décembre.

Encore des détails à peaufiner pour être à 100%

Comme Wendie Renard et Melchie Dumornay, Delphine Cascarino a été conviée au stage hivernal de l’OL en Espagne depuis mardi. Cependant, à la différence de ses deux coéquipières avant tout venues pour la cohésion d’équipe et qui travaillent en marge du groupe, l’internationale française ne se contente pas d’un entraînement individuel. Ce mercredi, pour la première séance matinale du stage à Gérone, Cascarino a participé aux tests physiques concoctés par Sonia Bompastor et son staff. Une preuve de plus que le chemin du retour est plus proche que jamais.