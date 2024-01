Mercato : l’OL en pincerait pour John Kennedy (Fluminense)

À la recherche d’un attaquant, l’OL regarderait une nouvelle fois du côté du Brésil. Une offre de dix millions d’euros aurait été soumise à Fluminense pour John Kennedy. Sans succès pour le moment.

La filière avait été un peu mise sous silence suite au départ de Juninho comme directeur sportif, mais il semblerait que l’arrivée de John Textor à la tête de l’OL ait réactivé le lien entre le club lyonnais et le Brésil. Il y a un an, Jeffinho avait débarqué entre Rhône et Saône et même s’il devrait retourner à Botafogo dans les jours qui viennent, ce transfert a fait des petits. Profitant de la multipropriété, l’OL a fait ses emplettes au sein du club corioca puisque Lucas Perri et Adryelson ont débarqué mardi à Lyon et deviendront des nouveaux éléments à la disposition de Pierre Sage. Seront-ils les derniers Brésiliens à débarquer dans la capitale des Gaules ? À en croire le journaliste brésilien Venê Casagrande, qui avait sorti il y a un an l’intérêt lyonnais pour Joao Gomes, l’OL se serait positionné sur le dossier John Kennedy.

Une clause de non-cession à Botafogo

L’attaquant brésilien évolue du côté de Fluminense et a fait partie du groupe vainqueur de la Coupe Libertadores cette année. Il avait d’ailleurs trouvé le chemin des filets durant cette finale contre Boca Juniors. À 21 ans, il est considéré comme l’un des espoirs brésiliens à son poste et l’OL aurait dégainé une offre de dix millions d’euros pour s’attacher ses services. Néanmoins, malgré la présence de Fred au sein de l’organigramme de Fluminense, cette somme n’aurait pas convaincu le conseil d’administration du club brésilien.

Ce dernier a repoussé l’offre et juge l'international U23 intransférable pour encore une saison. L'OL serait bien tenté de se montrer plus généreux avec une offre de 12 millions d'euros et surtout une clause interdisant le prêt à Botafogo, les Tricolore se montrent pour le moment inflexibles pour leur joueur sous contrat jusqu'en juin 2026.