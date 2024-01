Le programme de Baldé et Nuamah (OL) à la CAN 2024

Uniques représentants de l’OL à la CAN 2024, Mama Baldé et Ernest Nuamah ont des objectifs différents avec la Guinée-Bissau et le Ghana. Retrouvez le programme des poules des deux attaquants africains.

Dans une semaine et demie, le Sénégal remettra son titre en jeu. Deux ans après avoir soulevé la Coupe d’Afrique des Nations, les Lions de la Teranga vont devoir jouer des coudes en Côte d’Ivoire pour conserver leur couronne. Car nombreuses sont les nations à pouvoir prétendre à régner sur le continent africain pour les prochaines années. Mais sauf énorme surprise, la sélection vainqueure ne devrait pas compter dans ses rangs de joueurs de l’OL. Ils ne sont de toute façon que deux à participer au tournoi. D’un côté, Mama Baldé avec la Guinée-Bissau et de l’autre Ernest Nuamah avec le Ghana.

Les objectifs sont bien différents entre les deux Lyonnais puisque le Ghana espère être un peu plus qu’une simple nation qui sort des poules et pourquoi pas se mêler à la course finale même si cela semble bien loin. En attendant, les deux Lyonnais vont faire leurs débuts dans la compétition avec une mise en lumière rapide pour Baldé. Dès le samedi 13 janvier, l’attaquant des Djurtus aura fort à faire avec le pays hôte qu’est la Côte d’Ivoire comme entrée. Ernest Nuamah et le Ghana entreront en scène le lendemain avec une opposition contre le Cap-Vert (21h).

Calendrier de Baldé à la CAN avec la Guinée-Bissau :

Côte d'Ivoire - Guinée-Bissau le samedi 13 janvier à 21 heures

Guinée-Équatoriale - Guinée-Bissau le jeudi 18 janvier à 15 heures

Guinée-Bissau - Nigeria le lundi 22 janvier à 18 heures

Calendrier de Nuamah à la CAN avec le Ghana :