Ligue 1 : OL - OM confirmé le dimanche 4 février à 20h45

Maxence Caqueret devant Vitinha lors d’OM – OL (Photo by CHRISTOPHE SIMON / AFP)

Deux mois après le match aller au Vélodrome, l’OL et l’OM se retrouveront au Parc OL pour la deuxième match. La rencontre de la 20e journée a été confirmée au dimanche 4 février à 20h45.

Voir l’OL et l’OM dans une même phrase, cela arrive souvent quand il s’agit de mercato ces derniers temps. Il y a la piste Saïd Benrahma, celle menant à Nemanja Matic à Rennes, mais le 4 février prochain, il ne sera plus question de marché des transferts. C’est avant tout sur le terrain que se jouera le duel entre les deux Olympiques à l’occasion de la 20e journée de Ligue 1. Comme annoncé depuis le début de la saison à l’occasion de l’annonce du calendrier, l’Olympico au Parc OL aura les honneurs du prime time dominical avec une rencontre diffusée sur Prime Video le dimanche 4 février à 20h45.

La peur de représailles à Décines

Ce match retour interviendra presque deux mois jour pour jour après le match aller qui avait été reporté en raison des incidents du 29 octobre. Ce nouvel affrontement entre l’OL et l’OM sera scruté avec attention et considéré comme match à hauts risques avant que le bus lyonnais ait été caillassé par des supporters marseillais sur le trajet du Vélodrome il y a trois mois. Fabio Grosso, alors entraîneur de la formation rhodanienne, s’était vu poser des points de suture sur l’œil. Néanmoins, le club marseillais avait échappé à des sanctions, les événements ayant eu lieu en dehors du périmètre de sécurité fixé pour chaque club. S’il ne devrait pas y avoir de supporters marseillais à Décines, les risques de représailles sont forcément redoutés entre Rhône et Saône.