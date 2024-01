Mercato : l’OL prêt à faire Benrahma et Danjuma ?

Danjuma sous les couleurs d’Everton (Photo by Darren Staples / AFP)

À la recherche d’ailiers suite aux futurs départs de Tino Kadewere et Jeffinho, l’OL aurait amorcé deux pistes pour se renforcer. Seulement, Saïd Benrahma et Arnaut Danjuma ne seraient pas incompatibles et pourraient tous deux débarquer à Lyon.

C’est un fait, avec les départs assurés de Tino Kadewere vers Nantes et Jeffinho à Botafogo, l’OL perd deux joueurs à vocation offensive et qui avaient l’habitude d’évoluer sur les ailes. Alors certes, ils n'étaient pas des titulaires dans l’esprit des différents coachs passés par le club lyonnais cette saison, mais ils avaient au moins le mérite de faire partie de la rotation en cas de pépins ou tout simplement de changements en cours de match. Dimanche, face à Pontarlier en Coupe de France, Pierre Sage n’aura que des solutions limitées avec Diego Moreira, Rayan Cherki et Alexandre Lacazette comme joueurs offensifs.

Même si le CAP reste une formation de National 3, cela reste maigre pour faire des changements et c’est avant tout pour le 14 janvier et le déplacement au Havre que cela pose un problème. Alors la direction lyonnaise s’est logiquement mise à la recherche d’ailiers pour renforcer les rangs cet hiver. Avec deux noms qui semblent se détacher à l’heure actuelle : Saïd Benrahma du côté de West Ham et Arnaut Danjuma, prêté par Villarreal à Everton.

Une offre contractuelle pour Benrahma

Deux profils différents sur le papier avec un joueur plus fin techniquement et un autre plus dans la percussion. Lequel aurait les faveurs de l’OL ? Les deux, mon capitaine si l’on en croit Foot Mercato. Le club rhodanien aurait soumis une offre salariale à Benrahma, également pisté par l’OM, même s’il n’est pas encore passé à l’action avec West Ham qui réclame 23 millions d’euros pour l’ailier algérien.

Cette offre contractuelle ne remettrait malgré tout pas en cause la piste Danjuma, car l’OL souhaiterait faire les deux dossiers cet hiver. Pour le Néerlandais, ce serait avant tout un prêt avec option d’achat, mais il faut encore que l’ailier casse son prêt à Everton et que la direction lyonnaise tombe d’accord avec Villarreal. Tout un chantier qui risque d’occuper une partie de l’actualité de janvier à Décines.