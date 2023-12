Mercato : entre l’OL et l’OM, Benrahma aurait fait son choix

Said Benrahma mprs de West Ham – Tottenham (Photo by Ian Kington / AFP)

Ciblé par l’OL pour se renforcer offensivement cet hiver, Saïd Benrahma est également pisté par l’OM. Et c’est vers ce dernier qu’irait la préférence de l’Algérien.

C’est à se demander si ce n’est pas fait exprès. À chaque piste de l’un, l’autre débarque dans la course et l’OM et l’OL se retrouvent très souvent en concurrence. Avec l’arrivée de Matthieu Louis-Jean à la tête de la cellule de recrutement lyonnaise et d’anciens scouts du club marseillais, certains dossiers activés sur la Canebière le sont désormais entre Rhône et Saône. Malgré le déclassement sportif de l’OL ces dernières années, les cibles sont encore fréquemment les mêmes et cet hiver ne devrait pas déroger à la règle. Touché par la CAN et de nombreux départs de joueurs offensifs, l’OM se serait positionné sur le dossier Saïd Benrahma d’après L’Équipe et compte bien faire de la concurrence à l’OL.

Le salaire, un point noir dans le dossier ?

Le club lyonnais, qui veut, lui aussi, compenser le départ de Nuamah à la Coupe d’Afrique des Nations, mais aussi tout simplement se renforcer devant, avait entamé des discussions avec l’agent du joueur Pini Zahavi. Non retenu pour la CAN en raison d’une prise de bec avec Djamel Belmadi, Saïd Benrahma représente une bonne pioche sur le papier. Seulement, d’après le quotidien sportif, la préférence du Fennec irait plutôt dans le sud de la France et une arrivée à l’OM. Toutefois, comme l’OL, le club marseillais doit faire face à des contraintes liées à la DNCG. Ayant une masse salariale encadrée, l’opération pourrait bien s’annoncer plus compliquée que prévu. Cela vaut aussi pour l’OL qui va devoir dégraisser avant tout.