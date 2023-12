Blessée depuis la fin mai, Delphine Cascarino entraperçoit le bout du tunnel. Ayant repris en partie avec le groupe de l’OL, l’ailière veut revenir à 100% pour pouvoir disputer les Jeux de Paris.

Sa présence à l’entraînement collectif début décembre avait forcément déclenché une vague de sympathie chez les supporters. Sept mois après sa blessure au ligament croisé contre le PSG, Delphine Cascarino a retrouvé les joies du terrain avec ses coéquipières même si cela reste pour le moment de manière adaptée. Pas de contacts, mais le bout du tunnel se rapproche chaque jour un peu plus. Le passage à l’année 2024 devrait permettre à Cascarino de complètement être intégrée à l’effectif lyonnais même si aucun risque ne sera pris avec l’internationale française. "Si dire qu’on ne peut pas jouer, pas s’entraîner, ça nous remet les pieds sur terre, il faut essayer de retrouver son corps d’avant et c’est ce que je suis en train de faire, a-t-elle avoué sur France 3. Je suis en train de peaufiner les derniers détails pour revenir à 100%."

"Jouer les Jeux avec ma sœur serait la cerise sur le gâteau"

Au travail, même un 25 décembre, Delphine Cascarino ne veut plus perdre de temps. Malgré son palmarès long comme le bras, l’ancienne de l’AS Saint-Priest a encore soif de titre. Il y a un quadruplé à aller chercher avec l’OL, mais surtout une participation aux Jeux Olympiques 2024. Dès sa blessure et plus que son absence à la Coupe du monde, c’était avant l’objectif des JO de Paris qui était inscrit sur son agenda de retour. "Je pense à revenir pour gagner avec l’OL, la Ligue des champions, etc, mais je pense aussi à cet évènement-là. Ce seraient mes premiers Jeux. Les jouer avec ma sœur jumelle serait la cerise sur le gâteau." Hervé Renard attend de son côté le retour de sa joueuse avec impatience.