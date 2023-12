Touchées avec l’équipe de France et absentes contre Lille, Selma Bacha et Kadidiatou Diani ont participé à l’entraînement de l’OL ouvert au public ce lundi. Delphine Cascarino reprend également petit à petit avec le groupe lyonnais.

Après la moue vendredi, un peu plus de sourire ce lundi du côté des Fenottes. La victoire contre Lille (5-0) juste avant le week-end avait été entachée par la sortie sur blessure d’Eugénie Le Sommer ainsi que les forfaits de dernières minutes de Vicki Becho et Lindsey Horan, qui n’auguraient rien de bon d’après les dires de Sonia Bompastor. Après deux jours de repos, les joueuses de l’OL ont retrouvé une partie de leur public ce lundi pour un entraînement ouvert au public. Et les quelques courageux présents dans la tribune du terrain Gérard Houllier ont eu de belles surprises au moment de voir le groupe lyonnais faire son apparition sur la pelouse. Touchées musculairement et à la cheville, Kadidiatou Diani et Selma Bacha ont participé à la séance collective. En intégralité pour l’attaquante, un peu moins pour la latérale gauche qui est rentrée au vestiaire avant ses coéquipières.

Les bonnes nouvelles sont là pour les Fenottes 😁

Diani et Bacha sont à l'entraînement mais surtout Delphine Cascarino qui reprend petit à petit avec le groupe 💪🏻 #OL

C’est malgré tout une bonne nouvelle pour Sonia Bompastor qui pestait vendredi contre le calendrier et les blessures qui en découlaient. L’entraîneure de l’OL devrait pouvoir compter sur ses deux internationales françaises pour la réception de Brann mercredi à Décines (21h) au contraire de Becho et Horan qui seront sur le flanc a minima jusqu’au début de l’année 2024. L’autre bonne surprise pour les fidèles des Fenottes a été la présence de Delphine Cascarino. Non pas en marge du groupe mais bien en participant aux exercices de circulation de passes avec ses coéquipières. Un nouveau cap de plus pour l’ailière même si ce retour va se faire étape par étape et sans contact pour commencer. Une fois les exercices de conservation démarrés, Cascarino s’en est allée travailler individuellement avec Méline Gérard aux côtés d’Alice Marques et Wassa Sangaré.