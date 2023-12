Corentin Tolisso, Alexandre Lacazette et Dejan Lovren lors d’OL – Toulouse (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Ce lundi, votre émission "Tant qu’il y aura des Gones" est de retour. L’équipe de TKYDG reviendra sur la victoire de l’OL contre Toulouse avec notamment le triplé d’Alexandre Lacazette. Néanmoins, votre avis nous intéresse sur les thèmes du jour.

Enfin une victoire à domicile ! C’est de cette manière que Razik Brikh risque d’introduire le nouveau numéro de "Tant qu’il y aura des Gones" ce lundi à partir de 19h. Oui, après plus de six mois sans le moindre succès au Parc OL, l’Olympique lyonnais a enfin pu fêter trois points avec son public. Cette victoire contre Toulouse (3-0) est bonne pour le moral, mais aussi pour le classement. Clermont n’est plus qu’à un point, Lorient deux, et le premier relégable que sont les Toulousains à trois unités. Cette victoire peut-elle vraiment lancer une dynamique sur les deux derniers matchs de la phase aller ? En misant sur le 3-5-2 (ou 3-4-3 suivant les phases), Pierre Sage a-t-il fait le bon choix ?

Sage doit-il continuer jusqu'à Noël et plus si affinités ?

De Pierre Sage, il en sera bien évidemment question dans votre émission hebdomadaire. En amenant l’OL à la victoire, l’entraîneur intérimaire a gagné encore un peu plus de crédit auprès de ses joueurs, mais aussi de l’environnement lyonnais. Avec encore deux matchs à disputer avant la trêve, l’OL n’aurait-il pas intérêt à poursuivre avec Sage contre Monaco et Nantes plutôt que de bouleverser une fois de plus les chose en interne ? Cette question se pose d’autant plus que les Lyonnais semblent se plaire avec l’ancien directeur de l’Académie. Maxence Caqueret et Alexandre Lacazette ont vanté les mérites de Pierre Sage, insistant sur son relatif calme pour amener les choses.

Lacazette dépendant du collectif ou l'inverse ?

Ce sont d’ailleurs de longues discussions durant la semaine qui ont permis à Lacazette de retrouver confiance dimanche avec un triplé. Critiqué après la prestation à Marseille, le capitaine est-il dépendant de ses coéquipiers ou est-ce l’OL qui va quand Lacazette va ? La question vous est posée. Vous pouvez donner votre avis sur les différents sujets dans l'espace dédié aux commentaires.

