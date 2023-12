Sondé par l’OL, Jamal Alioui quitte son poste à Bourges

Parmi les cibles pour venir renforcer le staff de Pierre Sage à l'OL, Jamal Alioui n’est plus le coach du Bourges Foot 18. Le club a annoncé vendredi son départ ainsi que son remplaçant.

Un départ qui veut en dire beaucoup ? Vendredi, le Bourges Foot 18 a indiqué l’arrivée de Stéphane Rossi sur son banc. L’entraîneur vient remplacer juste avant la reprise Jamal Alioui, qui avait pris les rênes de la formation du Cher en début de saison. Le départ de l’ancien coach du GOAL FC a donc été acté après des jours de rumeurs à ce sujet. "L’ensemble du club du Bourges Foot 18 tient à remercier chaleureusement Jamal Alioui pour son implication. Nous lui souhaitons bonne continuation et de la réussite dans la suite de sa carrière", peut-on lire sur le communiqué du club de National 2, racheté récemment par Sadio Mané.

Un retour dans son club formateur ?

Quelle sera désormais la nouvelle aventure d’Alioui ? Après le GOAL FC et Bourges comme coach principal, l’international marocain pourrait bien reprendre du service comme entraîneur adjoint. Ayant déjà occupé ce rôle à Nancy et à Versailles, avec Cris, Jamal Alioui est annoncé comme l’un des possibles noms en passe de rejoindre Pierre Sage. Formé à l’OL, l’ancien latéral fait en effet partie des pistes explorées par le club lyonnais pour renforcer le staff technique de Sage, conforté dans ses fonctions, mais toujours en qualité de coach intérimaire. À présent libre, Alioui n’a personnellement plus d’obstacle pour retrouver son club formateur.