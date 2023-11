Cris pointe "l’urgence de la situation" à l’OL

Défenseur de la grande époque de l’OL, Cris suit de près la situation critique du club lyonnais et regrette l'absence d'un vrai patron à la tête du club.

Un navire sans capitaine. C’est ce qui ressort chez bons nombres d’observateurs au moment de parler de la situation de l’OL. Qu'elle soit sportive ou institutionnelle. Le début de mandat de John Textor à la tête du club est loin d’être idéal. Loin, très loin même. Avec une position de lanterne rouge du championnat, l’OL va se battre jusqu’à la fin de la saison pour assurer son maintien et ne pas descendre en Ligue 2. Une phrase encore impensable il y a quelques mois quand Jean-Michel Aulas passait la main à John Textor. Cette passation de pouvoir devait au contraire pousser l’OL à retrouver son lustre d’antan.

Cette période dorée, Cris l’a connue comme défenseur et capitaine lyonnais. De retour dans la région lyonnaise depuis quelque temps, le Brésilien estime que le navire de l’OL a besoin de retrouver quelqu’un à sa barre. "Avant, on avait un président qui connaissait le championnat, qui avait les codes de cette Ligue 1, a noté l'ancien défenseur à Téléfoot ce dimanche. Avec le changement de propriétaire, il y a désormais un président qui ne connait pas le championnat, les équipes et qui veut manager à sa manière."

Pour le moment, la méthode Textor ne porte pas ses fruits. Le propriétaire américain est décrié en raison de son absence et les supporters montrent de plus en plus leur contestation. Mais c’est bien sur le terrain que se joue le maintien de l’OL et une révolte et un déclic est attendu. Mais plus les semaines passent, moins les résultats sont au rendez-vous, même avec l’arrivée de Fabio Grosso. "Ça ne sert à rien de dire que c'est dans 2-3 matches qu'on va réussir. Non, c'est l'urgence, c'est là", interpelle Cris. Et il y a grand besoin de points.