L’OL féminin part en stage en Espagne avec ses blessées

Wendie Renard et Delphine Cascarino à l’entraînement de l’OL en 2020 (Photo by GABRIEL BOUYS / POOL / AFP)

Après avoir retrouvé le centre d’entraînement ce mardi matin, les joueuses de l’OL se sont envolées vers l’Espagne dans l’après-midi. Remis de sa blessure, Eugénie Le Sommer fait partie du groupe tout comme les absences de longue durée comme Wendie Renard, Melchie Dumornay ou Delphine Cascarino.

L’heure de la reprise a sonné pour les joueuses de l’OL et l’air lyonnais n’a pas été respiré bien longtemps. À peine de retour à Décines ce mardi matin, les Fenottes ont mis le cap vers l’Espagne en fin de journée pour un stage de plusieurs jours du côté de Gérone. L’objectif de cette préparation hivernale est de préparer au mieux la seconde partie de saison qui attend la formation lyonnaise, et ce, dès le mois de janvier avec un rythme intense d’entrée de jeu. L’OL lancera les hostilités de 2024 le mercredi 10 janvier (21h) au GOLTC face au Paris FC et a donc une semaine pour préparer au mieux ce choc de D1 féminine.

Renard, Cascarino et Dumornay avec le groupe

En prenant la direction de l’Espagne, Sonia Bompastor souhaite travailler physiquement après une pause de 10 jours, mais toujours avec le souci de la cohésion d’équipe. Malgré leur blessure respective, Wendie Renard, Delphine Cascarino et Melchie Dumornay font partie du groupe de 27 joueuses retenues pour ce stage. Une bonne initiative afin de concerner tout le monde pour les objectifs de la phase retour. Touchée musculairement, Eugénie Le Sommer signe son retour chez les Fenottes, renforcées par de nombreuses jeunes pousses. En plus des habituées de ce début de saison comme Féérine Belhadj et Julie Swierot, Alice Marques, Wassa Sangaré, Maéline Mendy et Liana Joseph seront aussi de la partie.

Le groupe en stage en Espagne : Belhadj, Benkarth, Endler - Bacha, Carpenter, Gilles, Marques, Mbock, Morroni, Renard, Sangaré, Sombath - Däbritz, Damaris, Dumornay, Horan, Majri, Marozsan, Mendy, Swierot, Van de Donk - Becho, Cascarino, Diani, Hegerberg, Joseph, Le Sommer