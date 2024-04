PSG - OL : une lueur d’espoir pour Mbock ?

Griedge Mbock à l’échauffement lors de PSG – OL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Sortie peu après le retour des vestiaires samedi dernier, Griedge Mbock reste incertaine pour le match retour contre le PSG. Sonia Bompastor garde malgré tout l’espoir de pouvoir compter sur la défenseuse de l’OL.

Comme la plupart des joueuses cadres de l’effectif de l’OL, Griedge Mbock n’était pas dans le groupe retenu par Sonia Bompastor contre Guingamp (2-1) mercredi. L’entraîneure avait eu la volonté de faire tourner afin d’avoir une vraie "récupération sur l’aspect athlétique et émotionnel". Si tel n’avait pas été le cas, Mbock n’aurait de toute manière pas fait partie de ce groupe. Sortie dans le premier quart d’heure de la deuxième mi-temps contre le PSG samedi, l’internationale française avait ressenti une douleur à la cuisse.

Elle avait laissé sa place à Vanessa Gilles et devait passer des examens. Ces derniers se sont révélés rassurants. Il existe en effet un espoir de voir Griedge Mbock dans le groupe dimanche (16h) au Parc des Princes. "Par rapport au match aller, le groupe va bien. Griedge avait eu un petit bobo, on évolue au jour le jour. On se laisse l’opportunité de l’avoir dans le groupe pour le match de ce dimanche."

Reprise collective pour Marozsan

Si Sonia Bompastor n’a pas voulu se pencher plus que de raison sur son groupe, Ada Hegerberg ne devrait toujours pas être du voyage. La Norvégienne se contente encore d’un travail en individuel, sans que l’on sache vraiment son retour exact. Absente lors de la demie aller à Décines, Dzsenifer Marozsan pourrait bien faire son retour dans le groupe lyonnais. La milieu allemande a "repris les séances collectives" et quitté donc une infirmerie qui accueille toujours Eugénie Le Sommer et Sara Däbritz, forfaits jusqu’à la fin de la saison.