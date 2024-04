Un OL rajeuni fait le job contre Guingamp (2-1)

Privé de nombreuses joueuses, l’OL a poursuivi son invincibilité en championnat malgré la jeunesse de son groupe. Grâce à Maéline Mendy et Vicki Becho, les Lyonnaises ont répondu présentes contre Guingamp (2-1).

Il y avait du beau monde à Décines. Non pas sur la pelouse du terrain Gérard Houllier mais bien de l’autre côté de la balustrade. Ce mercredi soir, Ellie Carpenter, Ada Hegerberg, Wendie Renard ou encore Christiane Endler étaient bien là, mais en tant que spectatrices et supportrices de leurs coéquipières. Avec un match contre Guingamp, calé entre les deux confrontations en Ligue des champions contre le PSG, Sonia Bompastor avait fait un choix assumé : faire reposer les cadres et donner des minutes à plusieurs jeunes de l’Académie. La stratégie a été la même du côté du club parisien, mais la différence s’est faite au niveau du tableau d’affichage. Quand les jeunes du PSG ont partagé les points contre le Paris FC, l’OL a réussi à faire le travail contre Guingamp malgré la jeunesse de son effectif (2-1).

Sombath capitaine pendant plus d'une demi-heure

C’est un beau message envoyé par les purs produits de centre, car la formation lyonnaise poursuit son invincibilité dans cette D1 féminine. D’ailleurs, après deux premières brindilles d’Amel Majri qui avait à cœur de fêter sa 300e, le salut de l’OL est venu par une jeune joueuse. Elle a certes l’habitude de s’entraîner avec les pros et a même fait ses débuts en pros cette saison, mais Maéline Mendy a soigné sa première titularisation avec un premier but en pros à la 25e minute. Avec un onze avec certaines joueuses expérimentées, l’OL a réussi à faire le break quand il le fallait grâce à Vicki Becho.

En menant 2-0 à la pause, Sonia Bompastor a pu finir de gérer les temps de jeu et la deuxième mi-temps a plutôt donné lieu à un match de U19 qu’à un match de professionnelles. Toutefois, la formation lyonnaise a réussi à faire corps pour garder l’avantage malgré la réduction du score guingampaise. C’était un match anecdotique au coup d’envoi, mais il restera dans la mémoire de beaucoup de Lyonnaises ce mercredi soir.