Rayan Cherki face à Frédéric Guilbert lors de Strasbourg – OL (Photo by PATRICK HERTZOG / AFP)

La dernière journée initialement programmée le samedi 18 mai à 21h, le multiplex a été décalé. La rencontre entre l’OL et Strasbourg se jouera finalement le dimanche 19 mai à 21h.

Décidément, le calendrier de la fin de saison de Ligue 1 connait des chamboulements presque toutes les semaines. Alors qu’on pouvait penser que le changement de programmation de l’avant-dernière journée serait le dernier d’une longue série, la LFP a trouvé le moyen de surprendre une fois de plus. Le multiplex de la 33e journée n’en sera désormais plus un puisque deux matchs se joueront le vendredi, mais cela ne concerne pas Clermont - OL, toujours prévu le dimanche 12 mai. Et pour la dernière de la saison, la Ligue a encore trouvé le moyen de tout décaler de 24h.

Un jour de repos en moins avant la Coupe de France

L’OL qui devait recevoir Strasbourg le samedi 18 mai à 21h pour le dernier rendez-vous au Parc OL devra patienter un jour de plus. La Ligue de Football Professionnel a en effet décidé de reprogrammer la 34e journée au dimanche 19 mai, toujours en prime time. Une décision sans raison apparente puisque non justifiée par l’instance… En tout cas, cela fera un jour de moins de repos pour les joueurs de Pierre Sage en vue de la finale de la Coupe de France, le samedi 25 mai à Lille.