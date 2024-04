Face à la mise au repos de la plupart des joueuses titulaires d'ordinaire, Sonia Bompastor a forcément apporté un peu de jeunesse. Maéline Mendy et Mélissa Bethi sont notamment titulaires dans le milieu de l'OL contre Guingamp.

Entre Guingamp et le PSG, le choix de Sonia Bompastor a été vite fait. Dans une rencontre sans enjeux ce mercredi soir, l'entraîneure de l'OL a fait le choix de la jeunesse et du repos pour les plus expérimentées. Il y aura quand même des visages connus sur la pelouse du terrain Gérard Houllier avec Vanessa Gilles, Perle Morroni, Daniëlle van de Donk ou encore Amel Majri, capitaine pour sa 300e avec l'OL. Mais l'attraction reste bien évidemment toutes ces jeunes joueuses qui ont été appelées pour venir remplacer les titulaires habituelles. Si la présence de Maéline Mendy dans le onze n'est pas forcément une surprise, Mélissa Bethi et Abigail Charpentier en profitent pour connaitre une première titularisation.

Au final, elles pourraient être six joueuses à vivre leurs premières minutes dans le monde professionnel. Pour ce match contre Guingamp, qui veut assurer son maintien dans l'élite, elles auront l'opportunité de se mettre en évidence et pourquoi pas marquer des points auprès du staff technique en vue de la saison prochaine. A elles de se mettre au niveau de l'exigence du haut niveau.

La composition de l'OL : Benkarth - Sombath, Gilles, Sylla, Morroni - Mendy, Bethi, Van de Donk - Charpentier, Becho, Majri