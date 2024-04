OL - Guingamp (2-1) : roulez jeunesse !

Avec un onze largement remanié puis une formation composée de jeunes en deuxième mi-temps, l’OL a tenu le coup contre Guingamp (2-1). Les cadettes ont réussi à apporter une réponse à Sonia Bompastor ce mercredi. Retrouvez le top et le flop de la rédaction.

Le top : un soir de première qui restera

Au coup d’envoi, l’enjeu sportif n’était clairement pas au centre des attentions à Décines. Bien évidemment, Sonia Bompastor et son staff souhaitaient que l’invincibilité de l’OL perdure jusqu’à la fin de la saison et cela a été fait (2-1). Toutefois, la coach avait à cœur de voir le visage montré par ses plus jeunes joueuses. Ce mercredi, la moyenne d’âge n’était pas bien élevée avec des 2006 et 2007 présentes dans le onze et sur le banc. Après 90 minutes, les jeunes pousses peuvent avoir le sourire malgré la fatigue. Un match de D1 n’a rien à voir avec de la D3 ou le championnat U19 et Maéline Mendy en a fait l’expérience, obligée de laisser ses partenaires à 10 à cinq minutes de la fin. Il n’y avait plus de carburant dans le réservoir, mais il faut dire que la milieu s’était donnée.

Pour sa première titularisation, elle a inscrit son premier but et mis l’OL sur le bon chemin. Cette ouverture du score est d’ailleurs partie d’un centre d’Abigail Charpentier, autre petite nouvelle du onze avec Mélissa Bethi. Tout n’a pas été parfait ce mercredi avec des erreurs de jeunesse, mais ce match contre Guingamp restera dans la mémoire de toutes ces jeunes appelées. Seule Féérine Belhadj n’a pas eu l’honneur de goûter à ses premières minutes en pros. Mais ce n’est très certainement que partie remise.

Le flop : encore un but encaissé

À la vue de la situation et du manque d’intérêt sportif de la rencontre, l’heure n’est pas à cibler une joueuse en particulier. Il y a eu un peu de nonchalance chez certaines expérimentées en première mi-temps, mais face à un adversaire qui n’a pas forcément été dangereux, l’OL trouve toujours le moyen de ressortir d’un match avec un but encaissé. Benkarth avait pourtant bien lu la trajectoire sur un appel en profondeur de Traoré en première mi-temps, mais l’Allemande a dû s’incliner en seconde mi-temps. Sur un coup-franc dans la boîte, Méaline Mendy a lâché son marquage et la tête de Peniguel juste avant l’heure de jeu a empêché les jeunes Lyonnaises de vivre une dernière demi-heure tranquille. Sur 13 matchs depuis début février, l’OL n’a gardé sa cage inviolée qu’à trois reprises. Au moment des matchs charnières, cela pourrait couter cher.